José Ramón Peralta denuncia supuesta fabricación de pruebas

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SANTO DOMINGO. – El exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, denunció este martes que fue incluido de manera “forzada” en un expediente judicial mediante documentos y testimonios que, según afirmó, fueron modificados para vincularlo sin pruebas directas.

Durante una entrevista en el programa El Sol de la Mañana, Peralta presentó documentos con los que aseguró demostrar que la acusación en su contra fue “fabricada y falsa” con el propósito de afectar su imagen personal y política.

El exfuncionario mostró dos interrogatorios realizados a una misma persona señalada por el Ministerio Público como relacionada con la entrega de supuestos cheques. Explicó que en una primera declaración, fechada el 27 de noviembre de 2021, el testigo habría indicado que los fondos fueron entregados a un tercero ajeno a Peralta.

Sin embargo, según Peralta, en un segundo interrogatorio realizado el 19 de diciembre de 2022, esa misma persona habría cambiado su versión para señalar una supuesta entrega indirecta de esos recursos al exministro a través de un intermediario.

A juicio de Peralta Fernández, la diferencia entre ambas declaraciones evidencia una alteración de testimonios con el objetivo de incorporarlo al proceso judicial, además de señalar que uno de esos interrogatorios habría sido omitido durante la investigación.

El exministro también cuestionó que una misma declaración fuera utilizada para sustentar acusaciones en expedientes distintos, alegando que existen contradicciones que afectan su valor como elemento probatorio.

Durante la entrevista, Peralta afirmó además que el Ministerio Público recibió desde 2021 una certificación de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana que, según dijo, descartaba vínculos directos con los hechos investigados. Sostuvo que esa documentación fue ocultada y que dicha situación influyó en la decisión de mantenerlo privado de libertad durante ocho meses.

Asimismo, presentó certificaciones emitidas por instituciones como la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, la Contraloría General de la República Dominicana y la Dirección General de Aduanas de República Dominicana, documentos que, según afirmó, no lo relacionan con delitos ni con los hechos que se le imputaron.

Las declaraciones del exministro ocurren luego de que recibiera una decisión judicial favorable mediante un auto de no ha lugar y tras ser notificado de un recurso de apelación presentado por representantes legales del Estado.

Peralta afirmó que decidió acudir a los medios para defender su reputación y alertar sobre lo que considera prácticas que pueden afectar el debido proceso, la seguridad jurídica y las garantías constitucionales de los ciudadanos.

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