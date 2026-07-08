Trump da licencia Ucrania para fabricar ansiados misiles Patriot

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ANKARA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que concederá a Ucrania la licencia necesaria para fabricar misiles Patriot, en respuesta a la principal demanda de Kiev ante la escasez de suministros y la intensificación de los ataques rusos sobre la capital.

«Os vamos a conceder una licencia para fabricar misiles Patriot», dijo Trump al presidente Volodímir Zelenski durante una reunión al margen de la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía.

Trump elogió las capacidades ucranianas y afirmó que, pese a la “complejidad” de producir el arsenal, Kiev cuenta con el talento para hacerlo. “La mayoría de los países no serían capaces, no cuentan con el talento necesario. Vosotros tenéis gente con mucho talento”, señaló.

El mandatario también destacó el trabajo de Zelenski, aunque lo vinculó al apoyo estadounidense: “Ha tenido el mejor equipo, ha tenido nuestro equipo, pero alguien tiene que usar ese equipo, y tienes a muchas personas valientes que lo están usando”.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, apuntó que los ataques ucranianos de largo alcance de los últimos meses son “una de las dinámicas que han cambiado en esta guerra”, y que Rusia enfrenta más dificultades para defender su propio espacio aéreo.

Zelenski ha insistido en las últimas semanas en la necesidad de producir sus propios misiles Patriot ante las dificultades del Ejército ucraniano para equipar sus sistemas de defensa aérea, y ante la incapacidad de otros socios de cubrir la demanda.

Los sistemas Patriot son clave para interceptar misiles balísticos y de crucero. Hasta ahora, EE.UU. suministraba tanto las lanzaderas como los interceptores, con restricciones a la producción local.