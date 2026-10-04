Los Knicks negocian con Karl Towns extensión US$200 MM

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

NUEVA YORK.– Los New York Knicks buscan llegar a un acuerdo con el pívot Karl-Anthony Towns para extender su contrato por cuatro temporadas y unos 200 millones de dólares, una cifra inferior al máximo de aproximadamente US$276 millones que el jugador puede negociar.

Las conversaciones entre ambas partes continúan, pero todavía existe una diferencia importante en las cantidades. Según un reporte de Bleacher Report, citado por RealGM el 30 de septiembre, la franquicia prefiere un acuerdo cercano a los US$200 millones. <escape></escape>

Towns ha manifestado su interés en permanecer en Nueva York, equipo con el que conquistó el campeonato de la NBA en 2026. Sin embargo, las negociaciones se han complicado por las restricciones financieras de la liga y el interés de los Knicks en mantener la mayor parte de su plantilla.

El centro dominicano-estadounidense tiene previsto cobrar alrededor de US$57 millones en la temporada 2026-2027 y dispone de una opción de jugador de aproximadamente US$61 millones para la campaña siguiente. <escape></escape>

La franquicia procura reducir ese compromiso económico futuro mediante una extensión que le permita conservar a Towns sin sobrepasar el segundo límite salarial de la NBA, que impone restricciones adicionales a los equipos con nóminas elevadas.

Aunque el jugador ha expresado públicamente su deseo de continuar con los Knicks, los reportes recientes indican que un acuerdo inmediato no está garantizado. Si las partes no llegan a un entendimiento, las conversaciones podrían prolongarse durante la temporada.

Towns fue una pieza importante en la conquista del título de Nueva York, que puso fin a una espera de 53 años sin campeonatos. Su continuidad forma parte de las decisiones que afronta la organización mientras intenta defender la corona y mantener un equipo competitivo a largo plazo.

of-am