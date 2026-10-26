Los ineludibles subsidios sociales (OPINION)

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Ante un mundo convulso cargado de incertidumbres económicas, políticas y sociales dando lugar a presiones que conducen a desestabilizar el orden mundial producto de guerras, insatisfacciones sociales, creciente deuda, aumento de déficits fiscales, se impone la colaboración a favor de los más necesitados.

Lo anterior lleva a los gobiernos a socorrer a los grupos sociales más vulnerables o personas de a pie que merecen mejor suerte, de ahí que las gestiones gubernamentales se vean en la obligación de aliviar las vicisitudes, por las cuales atraviesan los señalados grupos sociales vulnerables, prácticamente en desventaja en sociedades injustas en la repartición o distribución de las oportunidades que solo llegan a más privilegiados.

Ante la sensibilidad social, surgen las ayudas o subsidios con miras a levantar a los más perjudicados de las decisiones de los más poderosos que por intereses encontrados llevan a la pobreza a miles de seres humanos.

Como se sabe, los subsidios son transferencias del Estado (dinero, bienes o servicios a precio reducido) para proteger a los hogares pobres y vulnerables.

Hay dos grandes modelos de subsidios en el mundo y la República Dominicana usa ambos.

En el mundo se aplican tres tipos principales de subsidios: Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), estas consisten en darle dinero a las madres, condicionado a que los niños vayan a las escuelas y al médico. Según la CEPAL, es un modelo que opera en 17 países y beneficia a más de 22 millones de familias, unas 100 millones de personas.

El segundo modelo: Transferencias Monetarias No Condicionadas, dinero directo sin exigir nada. Y el tercer modelo es Subsidios Generales y Pensiones, pensiones no contributivas para adultos mayores, subsidios al desempleo, a la electricidad y a los combustibles, programas de alimentación escolar y transferencias en especie.

El Banco Mundial estima que el 36% de los más pobres salieron de la pobreza gracias a programas de protección social, y estos programas reducen la brecha de pobreza en un 45%. El gasto promedio en países en desarrollo es de 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB).

El Gobierno Dominicano proyecta subsidios permanentes y coyunturales por más de RD$181,000 millones en el presente año 2026.

Entre los principales subsidios que otorga el Gobierno se encuentran: eléctrico con más de RD$100,000 millones, manteniendo las tarifas congeladas desde 2022.

Subsidio eléctrico por unos RD$40,000 millones, manteniendo las tarifas congeladas. También Programas Permanentes (Supérate) por RD$35,000 a RD$36,000 millones, tarjetas de asistencia social.

Subsidio al transporte y otros por unos RD$11,000 millones, subsidiando el transporte de pasajeros.

Los subsidios focalizados de Supérate que alcanzan más de RD$39,000 millones, estos se encuentran distribuidos en los programas: Aliméntate que benefician a más de 1,424,037 hogares por unos RD$1,650 millones mensuales para alimentos, Bonogas que benefician a más de 1,200,000 hogares por RD$470 millones mensuales y Bonoluz, ayuda para el pago de electricidad beneficiando a más de 600,000 familias.

Los beneficiarios se seleccionan no sólo por el nivel de ingresos que perciben, para ello se usa el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), y se mide la pobreza multidimensional (acceso a educación, salud, vivienda y servicios).

Gracias a los señalados subsidios la pobreza general pasó de 26% en 2019 a 17% en 2025, con proyección de 14% para el cierre de 2026. Se atribuye esta caída a la combinación de crecimiento económico y la red de subsidios focalizados.

El presidente de la nación dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, ha expresado que las medidas aplicadas en beneficio de los sectores más vulnerables buscan reducir el impacto de las crisis internacionales sobre el presupuesto familiar, los costos de producción y los precios de productos básicos.

El primer mandatario de la nación dominicana ha hecho hincapié en que de seguir subiendo el precio de los combustibles utilizados para la generación electricidad y el incremento de la demanda energética continuarán provocando mayores presiones sobre las finanzas públicas.

El Estado, proyecta destinar unos RD$140,000 millones al subsidio eléctrico y a los combustibles al cierre de 2026.

Como se advierte, el hecho de subsidiar a los sectores más necesitados se hace ineludible ya que de no ser así surgirían males mayores tal el caso de algunos países europeos (Francia e Italia), los cuales han tenido en los últimos días pobladas casi incontrolables.

Hay presiones económicas y financieras por doquier, de seguir la incertidumbre mundial obligaría al Gobierno Dominicano a tener que destinar más dinero a favor de los señalados sectores vulnerables ocasionando un déficit fiscal por encima del estimado de 3.2% del PIB para el año 2026.

Además de dicho mal, el país estaría soportando una mayor inflación, lo que llevaría al gobierno a focalizar más los programas de subsidios.

El Banco Central de la República Dominicana, se vería en necesidad de aumentar las tasas de interés presionado por la misma inflación importada y por la inflación que afecta a los EE.UU, por lo que se especula que para diciembre 2026, podría haber un nuevo aumento de tipos de interés por parte la Reserva Federal de EE.UU, ya que la inflación en dicho país no cede, como resultado de la crisis del Estrecho de Ormuz y la guerra entre Rusia y Ucrania.

De manera que la situación de los subsidios sociales, podría aumentar por lo antes analizado, en contra de las críticas de sectores que por defender sus intereses, no se conduelen de las necesidades de las personas más vulnerables.

felix.felixsantana.santanagarc@gmail.com

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