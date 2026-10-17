Los Delfines del Naco coronan campeones Torneo Las Pirañas

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Con una soberbia actuación, los nadadores de los Delfines del Naco conquistó por tercer año consecutivo (tri-campeonato) la copa de campeones del XXXVIII Invitacional de Las Pirañas de Amaprosan, celebrado recientemente, en el reconocido club de la ciudad de Santiago de los Caballeros.

El equipo de natación del Club Deportivo Naco, Inc., en este evento de piscina corta, obtuvo un total de 1,345 puntos; seguidos de los Marlins del Club Arroyo Hondo, que sumaron 889 puntos, y los anfitriones, Las Pirañas de Amaprosan, ocuparon el tercer puesto al finalizar con 691 puntos.

La Junta Directiva del Club Deportivo Naco, que preside el inmortal del Deporte, Mario Alvarez Soto y los demás miembros, felicitaron tras el triunfo a todos los atletas que pusieron en alto la bandera de la entidad naqueña, al igual que a los entrenadores, a las Asociación de Padres y los Delfines del Naco por todo su empeño de siempre.

Los atletas más destacados por acumulación de puntos de la tropa naqueña, dirigida por el Entrenador Jefe, Henry Reyes, fueron:

La nadadora Sarah Montero fue campeona en la categoría 7-8 años, en masculino, Lucas Romero, en segundo lugar arribó Ethan Olivo.

En la categoría 9-10 años, en femenino, Rocio Pérez finalizó en el segundo peldaño; en masculino el mejor fue Lucas Cabrera y en tercer lugar quedó Alejandro Marte.

En la categoría 11-12 años, en femenino, Valentina Esteban Rijo, quedó en primer lugar, en segundo, Michelle Lugo, en masculino, Matías Clime González obtuvo el segundo lugar.

En los 13-14 años, en masculino, Abel Basilis llegó en tercer lugar, mientras que en la 15-16 años, en femenino, Flormarie Smith Frías ocupó el primer lugar, seguida de María Isabella Jiménez que concluyó en el tercer peldaño. En tercer lugar quedó, en masculino, Axel Macias.

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