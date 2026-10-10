Los alimentos básicos reportan alzas hasta 63% en Dominicana

El reporte comprende los meses de abril y septiembre y del presente año.

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Santo Domingo, 10 oct (Prensa Latina) La auyama criolla, la tayota y la lechuga encabezaron las alzas de precios de productos de consumo habitual en República Dominicana entre abril y septiembre, con incrementos de hasta 62,75 por ciento, trascendió hoy.

Según datos del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor), la libra de auyama (calabaza) pasó de 36,43 pesos dominicanos a 59,29 (de 0,57 a 0,93 dólares), mientras la tayota (chayote) aumentó de 21,43 a 32,14 pesos por unidad (de 0,34 a 0,50 dólares).

En tanto, la libra de lechuga subió de 38,57 a 47,86 pesos (de 0,60 a 0,75 dólares).

Otros productos que experimentaron incrementos fueron la sardina Brunswick de 106 gramos, cuyo precio pasó de 48,62 a 56,33 pesos (de 0,76 a 0,88 dólares), y la libra de chuleta de cerdo fresca, que se elevó de 134,29 a 152,91 pesos (de 2,11 a 2,40 dólares).

La chinola también registró un alza, al pasar de 204,29 a 232,86 pesos la docena (de 3,20 a 3,65 dólares), mientras el ñame aumentó 11,52 por ciento y la yautía blanca 9,09 por ciento.

Las variaciones se producen en un contexto en el que la inflación interanual dominicana alcanzó el 5,13 por ciento, de acuerdo con los datos del Banco Central citados en el informe.

Sin embargo, el comportamiento de los precios difiere entre productos y puede ser considerablemente superior al promedio inflacionario en determinados alimentos.

En sentido contrario, varios artículos registraron reducciones durante el período analizado. El monto de la docena de limón criollo descendió de 150 a 100 pesos (de 2,35 a 1,57 dólares), una caída del 33,33 por ciento, mientras el ajo selecto bajó de 88,30 a 61,75 pesos la libra (de 1,38 a 0,97 dólares).

Entre los productos de consumo masivo que mostraron descensos figuran la leche evaporada, el aceite de soya, la cebolla roja, el tomate de ensalada y el pollo fresco.

Los datos corresponden a una comparación de los precios registrados por ProConsumidor en abril y el 9 de septiembre de 2026, recopilados por el periódico dominicano elDinero.

rc/mpv