20 dominicanos fueron a Rusia tras firmar contratos voluntarios

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SANTO DOMINGO.- Veinte dominicanos viajaron a Rusia tras aceptar ofertas de trabajo técnico y posteriormente firmaron contratos de manera voluntaria e individual para combatir en la guerra con Ucrania, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).

Indicó que esa condición contractual limita el margen de acción del Estado dominicano, que, no obstante, mantiene activas las gestiones diplomáticas y consulares para asistir a esos ciudadanos.

Conforme a la información que maneja el Mirex, estos contratos de servicio militar fueron suscritos en español y ruso y establecen compromisos y obligaciones para ambas partes.

A través de una carta de cuatro páginas, dirigida al director del periódico Diario Libre, Aníbal de Castro, el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó, explicó que la existencia de esos acuerdos individuales «impone condiciones y limitaciones a las gestiones que puede realizar el Estado».

El documento incluye como anexo un ejemplo de esos contratos, con la finalidad de explicar las características y complejidades de los casos que actualmente gestiona la Cancillería.

COMPROMISO DE ASISTENCIA CONSULAR

El Canciller precisó que, pese a las limitaciones, el Gobierno mantiene el compromiso de brindar asistencia diplomática y consular a sus ciudadanos en el extranjero, en especial a aquellos que manifiesten encontrarse en situación de vulnerabilidad o que requieran acompañamiento para regresar al país, dentro de las posibilidades que permita cada caso.

«Nuestro compromiso es continuar haciendo, dentro de nuestras competencias y de las posibilidades que ofrece cada caso, todas las gestiones diplomáticas y consulares a nuestro alcance para asistir a nuestros nacionales», expresó.

«Hemos venido actuando en distintos frentes, tanto para alertar y prevenir nuevos casos como brindar asistencia diplomática y consular a los dominicanos que ya se encuentran en esa situación y así lo requieran», agregó.

GESTIONES AL MÁS ALTO NIVEL

El funcionario manifestó que la situación fue llevada al más alto nivel diplomático el pasado 24 de septiembre, durante una reunión bilateral con su homólogo de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov.

«Le expresé directamente la preocupación del Gobierno dominicano por la situación de nuestros nacionales y por las ofertas laborales que pudieran derivar posteriormente en actividades relacionadas con el conflicto», indicó en la misiva.

Entre otras acciones, detalló que la Embajada dominicana en Rusia remitió comunicaciones oficiales al Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. Asimismo, el 6 de octubre se entregó al embajador ruso en el país la documentación correspondiente a los 20 ciudadanos identificados hasta ese momento.