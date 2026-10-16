20 dominicanos fueron a Rusia tras firmar contratos voluntarios

SANTO DOMINGO.- Veinte dominicanos viajaron a Rusia tras aceptar ofertas de trabajo técnico y posteriormente firmaron contratos de manera voluntaria e individual para combatir en la guerra con Ucrania, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).
Indicó que esa condición contractual limita el margen de acción del Estado dominicano, que, no obstante, mantiene activas las gestiones diplomáticas y consulares para asistir a esos ciudadanos.
Conforme a la información que maneja el Mirex, estos contratos de servicio militar fueron suscritos en español y ruso y establecen compromisos y obligaciones para ambas partes.
A través de una carta de cuatro páginas, dirigida al director del periódico Diario Libre, Aníbal de Castro, el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó, explicó que la existencia de esos acuerdos individuales «impone condiciones y limitaciones a las gestiones que puede realizar el Estado».
El documento incluye como anexo un ejemplo de esos contratos, con la finalidad de explicar las características y complejidades de los casos que actualmente gestiona la Cancillería.
COMPROMISO DE ASISTENCIA CONSULAR
El Canciller precisó que, pese a las limitaciones, el Gobierno mantiene el compromiso de brindar asistencia diplomática y consular a sus ciudadanos en el extranjero, en especial a aquellos que manifiesten encontrarse en situación de vulnerabilidad o que requieran acompañamiento para regresar al país, dentro de las posibilidades que permita cada caso.
«Nuestro compromiso es continuar haciendo, dentro de nuestras competencias y de las posibilidades que ofrece cada caso, todas las gestiones diplomáticas y consulares a nuestro alcance para asistir a nuestros nacionales», expresó.
«Hemos venido actuando en distintos frentes, tanto para alertar y prevenir nuevos casos como brindar asistencia diplomática y consular a los dominicanos que ya se encuentran en esa situación y así lo requieran», agregó.
GESTIONES AL MÁS ALTO NIVEL
El funcionario manifestó que la situación fue llevada al más alto nivel diplomático el pasado 24 de septiembre, durante una reunión bilateral con su homólogo de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov.
«Le expresé directamente la preocupación del Gobierno dominicano por la situación de nuestros nacionales y por las ofertas laborales que pudieran derivar posteriormente en actividades relacionadas con el conflicto», indicó en la misiva.
Entre otras acciones, detalló que la Embajada dominicana en Rusia remitió comunicaciones oficiales al Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. Asimismo, el 6 de octubre se entregó al embajador ruso en el país la documentación correspondiente a los 20 ciudadanos identificados hasta ese momento.
Señores comentaristas,,, son más quien sabe las cantidad exacta o real de los dominicanos qué están COMBATIENDO EN AMBOS LODOS,, esos es producto de la situación ECONOMICA ACTUAL qué tenemos,,, esos combatientes están en ambos LODO,, RUSSO Y DE UCRANIA.. SEÑORES..
Esos eran una carniceros que querían ir a matar por paga para allá…. Sanguinarios !!! Quédense para allá anímales
¿Y por qué los critican?
No hay oportunidades de trabajo en RD, solo para los haitianos. Y si aparece el trabajo, sueldos de miseria.
Todo caro.
Además, hay demasiada población en el planeta Tierra.
Vete buen sucio
Y no solo que firmaron contratos voluntarios, sino que están vivos, coleandos y bien, según los vemos en las redes sociales diciendo que están aprendiendo ruso y que luego de la guerra piensan quedarse.
El asunto es, que quisieron cambiar la naturaleza de las cosas y decir que fueron engañados y secuestrados; eso solo ocurre con aquellos que cometen el error de irse a Ucrania. Las imágenes están en las redes también.
NI TU NI ELLOS EVITARAN UNA APLASTANTE Y VERGONZOSA DERROTA DE RUSIA EN UCRANIA.Estos 20 ingenuo son partes de la desesperacion de Putin y sus matones,son un vil ejemplo ,observen los armamentos y te dara cuenta que son carne de canon,es decir,gusanos vivientes.
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LA REPÚBLICA DOMINICANA: UNA FICCIÓN?
Para darles una idea, los soldados coreanos que fueron a pelear dentro del territorio ruso, lo hiceron en KURSK, no en ucrania y eso fue debido a pactos militares que existen entre los ekercitos rusos y coreanos del norte que OBLIGA a ambas partes a acudir en defensa del otro. Dominicana no tiene tales tratados y a los mas que puede optar un dominica es a contrator CIVILES para trabajos CIVILE dentro de la federacion rusa. !Huele..RARO!
me suena MUY RARO esto, porque la ley militar rusa es para los militares RUSOS, no para mercenarios contratados en otros paises a los cuales NO los protege la convencion de VIENA, o sea si les pasa algo se JO&*^^%. Incluso eeuu primero aplica el nivel de RESIDENCIA dentro de los eeuu para luego aplicar contraror a los latinos que deseen obtener la nacionalidad si cumplen servicio militar . !aqui hay GATO ENCERRADO!
Ya después que están allá enganchados, no pueden decir otra cosa