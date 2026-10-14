L’Oréal Paris reconoce a 10 mujeres por su impacto social

Mujeres de Valor ha reconocido a 210 mujeres por su labor en ámbitos como la salud mental, la educación, la justicia ambiental y la inclusión social.

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NUEVA YORK.– L’Oréal Paris anunció a las 10 galardonadas de la edición 2026 de Mujeres de Valor, su programa filantrópico que celebra 21 años de apoyo a líderes femeninas que impulsan cambios en sus comunidades.

Cada homenajeada recibirá una subvención de 25,000 dólares, además de mentoría estratégica y visibilidad nacional para ampliar el alcance de sus organizaciones sin fines de lucro.

Las seleccionadas trabajan en áreas como la preservación de la fertilidad en pacientes jóvenes con cáncer, la prevención de la violencia de género, la lucha contra la trata de personas, la educación científica y tecnológica, la inclusión de personas con discapacidad y el apoyo a mujeres en situación vulnerable.

Entre las premiadas figuran Amanda Rice, fundadora de The Chick Mission, que facilita el acceso a tratamientos de preservación de la fertilidad; Jordan Pine, de Greenlight Operation, dedicada a combatir la trata humana, y Marisa Hamamoto, creadora de Infinite Flow Dance, una compañía de danza profesional liderada por personas con discapacidad.

La iniciativa cuenta con el respaldo de Points of Light, organización internacional sin fines de lucro que promueve el voluntariado y la participación cívica.

Desde su creación, Mujeres de Valor ha reconocido a 210 mujeres por su labor en ámbitos como la salud mental, la educación, la justicia ambiental y la inclusión social.

La actriz, productora y activista Kristen Bell, nueva embajadora global de L’Oréal Paris, se sumará a la promoción de las homenajeadas de este año.

dh/am