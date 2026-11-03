LONDRES: Inauguran la XII edición Semana Dominicana

LONDRES.- La Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana (BritChamDR) y la Embajada Dominicana en el Reino Unido inauguraron la XII edición de la Semana Dominicana en Londres, con un cóctel de bienvenida ofrecido por INICIA en The Travellers Club, uno de los clubes privados más emblemáticos de la capital británica.

El acto reunió a destacadas personalidades del ámbito diplomático, gubernamental y empresarial de ambas naciones y marcó el inicio de una agenda de alto nivel orientada a identificar nuevas oportunidades de negocios, fortalecer las relaciones institucionales y posicionar a la República Dominicana como destino estratégico para la inversión británica.

Con más de una década de trayectoria, la Semana Dominicana se ha consolidado como la principal plataforma para promover el comercio, la inversión y la cooperación bilateral entre la República Dominicana y el Reino Unido.

ACTO INAUGURAL

La apertura contó con las palabras de José Leopoldo Vicini, en representación de INICIA, firma anfitriona de la velada; el discurso central de Rosa Hernández de Grullón, embajadora de la República Dominicana ante el Reino Unido; y la intervención de Ryan Polanco, presidente de la BritChamDR, quien declaró formalmente inaugurada esta XII edición.

En representación del Gobierno británico, intervino Carol van der Walt, embajadora del Reino Unido ante la República Dominicana.

La actividad contó, además, con la participación especial de Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, y de Oliver Ballhatchet MBE, comisionado adjunto de Comercio del Reino Unido para América Latina y el Caribe.

La velada concluyó con un espacio de intercambio empresarial y diplomático que permitió estrechar vínculos, compartir perspectivas sobre el futuro de la relación bilateral y explorar nuevas oportunidades de colaboración.

AGENDA ESTRATÉGICA

La inauguración se produce en un momento de especial dinamismo para la relación bilateral, cuyo intercambio comercial alcanzó en 2025 un máximo histórico.

Hasta el próximo 5 de noviembre, la Semana Dominicana desarrollará una agenda de encuentros empresariales, paneles especializados y reuniones institucionales centrados en la transición energética, las finanzas verdes, la inteligencia artificial y la promoción turística.

La programación incluye la participación en la feria World Travel Market (WTM) London y concluirá con la tradicional Noche de Tabaco y Ron en la Embajada Dominicana.

Con esta XII edición, la BritChamDR reafirma su compromiso de seguir construyendo puentes entre las comunidades empresariales, los inversionistas y las instituciones de ambos países, y consolida la Semana Dominicana como una plataforma de diálogo, promoción e integración económica con uno de los principales socios europeos del país.

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