Lobby haitiano intenta desacreditarnos (OPINION)

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Por JOSE LOIS MALKUN

Los activistas, cabilderos, ONGs y diplomáticos haitianos siguen promoviendo en grandes titulares su campaña de descrédito contra República Dominicana a nivel internacional.

Las balas no matan salvo que la pongas en un arma y dispares. ¿Y de donde provienen esas armas que poseen las bandas haitianas? De Estados Unidos, donde comprar armas es tan fácil como comprar un helado de chocolate en Santo Domingo.

Que aparecieran balas de diferentes calibres en Haití que fueron obtenidas de República Dominicana, posiblemente almacenadas hace décadas, no es novedad entre países vecinos cuando uno de ellos está en guerra.

Entre Colombia y Venezuela, Perú y Bolivia, Uruguay y Argentina y entre El Salvador, Nicaragua y Guatemala en Centroamérica, las armas cruzaban fronteras a diario para abastecer a los movimientos guerrilleros. Lo mismo sucede en México con los narcotraficantes.

¿Pero de dónde venían esas armas? Mayormente de Estados Unidos que los gobiernos le compraban para sus militares y los intermediarios para las guerrillas. ¿Cuántas armas entraron a Nicaragua para los contras con el desvío de fondos que hacía el coronel Oliver North? Miles de armas que terminaron en manos de los sandinistas.

Los lobbistas haitianos no pierden oportunidad para jodernos y ahora se habla más de las balas que de las armas. Dan cifras que no sé de dónde salen sobre más de 900 mil balas vendidas a la banda de los 400Mawozos que coinciden con las utilizadas por las fuerzas de defensa de República Dominicana. ¿La contaran una por una? ¿O la magnificaron para dañar la reputación del país y sus militares?

No tengo dudas de que se hayan vendido balas y armas a las bandas haitianas desde República Dominicana. Pero abastecer de armamento a más de 200 pandillas con miles, de miembros, sólo puede provenir de un solo lugar y no de nuestro país.

De Florida

Las principales fuentes consultadas al respecto señalan que casi todas las armas que poseen las bandas terroristas provienen mayormente desde varios puertos de la Florida y llegan a Haití a través del mar, por vía aérea en aviones que aterrizan en áreas rurales y por tierra, usando a la República Dominicana como tránsito y posiblemente escondidas en furgones llenos de alimentos. También llegan de Bahamas, Jamaica y otras islas del Caribe.

Con la corrupción imperante en Haití y la profunda descomposición política, social e institucional, hay oligarcas haitianos y miembros del gobierno que financian esas armas para su propio interés político y protección. Muchos de los candidatos a la presidencia de Haití tienen alianzas con algunas de las bandas.

El gobierno de Haití, recientemente, prohibió la entrada de mercancía por la frontera, no producida en República Dominicana. Es posible, que en muchos furgones en tránsito hacia Haití se escondieron armas y municiones de todos los calibres detrás de sacos de arroz, frijoles, ropa, etc.

Definitivamente hay una alianza criminal entre las bandas terroristas, la oligarquía, organizaciones no gubernamentales, funcionarios del gobierno, y candidatos políticos. Y todos tienen un objetivo común: Desprestigiar y joder, como sea posible, a Republica Dominicana.

De todas formas, las autoridades dominicanas deben abrir una investigación sobre el tráfico de esas municiones hacia Haití.

jpm-am