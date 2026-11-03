Lluvias obligan a suspender el partido de Águilas y Estrellas

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Las constantes lluvias que han afectado distintas zonas de la República Dominicana provocaron por segunda ocasión la suspensión del partido entre las Águilas Cibaeñas y las Estrellas Orientales, correspondiente al torneo de béisbol otoño-invernal 2026-2027.

El encuentro, celebrado en el Estadio Cibao, en Santiago, había sido detenido inicialmente el miércoles 21 de octubre, cuando se encontraba en la parte baja de la segunda entrada y el marcador estaba igualado 0-0.

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) había reprogramado el compromiso para el lunes 26 de octubre, pero las precipitaciones volvieron a impedir su celebración, debido a las condiciones del terreno.

La terna arbitral, encabezada por Edward Pinales, determinó que no estaban dadas las condiciones para jugar. En el estadio también se encontraban los dirigentes Héctor Borg, de las Estrellas, y Luis “Pipe” Urueta, de las Águilas.

NUEVA FECHA PARA COMPLETAR EL ENCUENTRO

La LIDOM reasignó el partido para este lunes 2 de noviembre, a las 7:30 de la noche, en el Estadio Cibao. El encuentro deberá continuar desde el punto en que fue detenido, sin comenzar nuevamente desde la primera entrada.

Las Estrellas Orientales y las Águilas Cibaeñas llegan al compromiso tras sufrir derrotas en sus respectivos partidos del domingo, por lo que buscarán aprovechar la reanudación para mejorar su situación en la tabla de posiciones.

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