SANTIAGO: Llama invertir ante crecimiento en Hato del Yaque

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, República Dominicana.– El empresario Juan Pérez, presidente de la empresa Urbaluz y de la fundación que lleva su nombre, llamó a los sectores público y privado a tomar en cuenta el crecimiento poblacional del distrito municipal de Hato del Yaque al momento de planificar inversiones y ampliar sus operaciones comerciales.

Pérez destacó que esta demarcación de Santiago cuenta con una población en crecimiento y alrededor de 50 comunidades que necesitan mayor acceso a servicios básicos y facilidades para mejorar la calidad de vida de sus residentes.

SOLICITA MAYOR PRESENCIA DE ENTIDADES BANCARIAS

El empresario consideró necesario que instituciones fundamentales, como los bancos y otras entidades de servicios, establezcan sucursales en Hato del Yaque, a fin de facilitar las gestiones de sus habitantes.

Explicó que muchos residentes deben trasladarse diariamente hasta Santiago para realizar operaciones bancarias y otros trámites, lo que implica invertir tiempo y recursos en desplazamientos que podrían evitarse con una mayor presencia de estas instituciones en la comunidad.

EXHORTA AL SECTOR PRIVADO A INVERTIR

El presidente de Urbaluz también exhortó al empresariado privado a incorporar a Hato del Yaque en sus planes de expansión, tomando en consideración el potencial de un mercado que continúa creciendo.

Señaló que el desarrollo comercial y la instalación de nuevos servicios contribuirían a dinamizar la economía local, generar oportunidades y responder a las necesidades de una población que demanda mayores facilidades.

Pérez sostuvo que tanto las instituciones públicas como las empresas privadas tienen la oportunidad de contribuir al desarrollo de esta demarcación mediante inversiones orientadas a fortalecer los servicios y ampliar las opciones disponibles para sus habitantes.

Asimismo, insistió en la importancia de que el crecimiento de Hato del Yaque esté acompañado de iniciativas que permitan a sus comunidades acceder a servicios esenciales sin tener que trasladarse constantemente a otros puntos de Santiago.

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