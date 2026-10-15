Llama al pueblo dominicano a orar por salud papa León XIV

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

CIUDAD DEL VATICANO.– El presidente Luis Abinader llamó este jueves al pueblo dominicano a unirse en oración por la salud del papa León XIV.

El Mandatario, quien se encuentra en Roma en labores oficiales, habló durante un momento de recogimiento en los jardines del Vaticano, acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje, y otros funcionarios dominicanos, junto a una imagen de la Virgen de la Altagracia, patrona espiritual de los dominicanos.

Invitó a los presentes a rezar un Padre Nuestro por la recuperación del pontífice y pidió a Dios que pusiera sus manos sobre él para favorecer su restablecimiento.

Reiteró su deseo de que el papa León XIV visite la República Dominicana en 2027, en respuesta a la invitación que le extendió.

“Y que pueda visitarnos en la República Dominicana, como ha sido nuestra intención”, expresó el mandatario.

PLEGARIAS POR LAS FAMILIAS DOMINICANAS

Abinader también elevó plegarias por las familias dominicanas, tanto por quienes residen en el territorio nacional como por aquellos que viven en el extranjero, al tiempo que pidió protección, paz y unidad para los hogares.

“Te pido por cada una de las personas y cada una de las familias representadas aquí”, manifestó durante el acto religioso.

Pidió que las familias permanezcan en armonía y que prevalezcan la vida y la esperanza en el pueblo dominicano.

“Guarda mi familia en la paz y en la unidad y enséñame a custodiar como tú en Belén la vida y la esperanza del pueblo que Dios te ha confiado”, expresó.

De igual manera, encomendó a Dios las responsabilidades propias de su gestión gubernamental y pidió sabiduría para gobernar, rectitud en la toma de decisiones, fortaleza para enfrentar las dificultades y sensibilidad para atender las necesidades de los sectores más vulnerables.

“Señor, sabiduría para gobernar, rectitud en mis decisiones, fortaleza en las pruebas y un corazón atento a los más pequeños”, manifestó.

El gobernante concluyó sus plegarias poniendo en manos de Dios la misión de la Iglesia católica y su labor de difundir el mensaje de fe y salvación entre los pueblos.

SP-AM