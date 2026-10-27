Llama a unidad internacional contra el crimen organizado

Abinader habló este martes en la apertura de la Conferencia de la Coalición de las Américas contra los Carteles, en Santo Domingo.

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SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader llamó este martes a fortalecer la cooperación internacional contra el narcotráfico, el narcoterrorismo y el crimen organizado transnacional.

Lo hizo durante la apertura de la Conferencia de la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C), que reúne en Santo Domingo a representantes de defensa y seguridad de 19 naciones.

El Mandatario destacó la importancia del intercambio de información de inteligencia, la coordinación de operaciones y el fortalecimiento de las capacidades estatales para enfrentar a las organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras.

ACCIONES CONCRETAS CONTRA REDES CRIMINALES

«Si el crimen se organiza internacionalmente, la respuesta de los Estados no puede permanecer fragmentada nacionalmente», expresó el gobernante, al subrayar la necesidad de articular esfuerzos para enfrentar las amenazas que representan las redes criminales en la región.

Abinader sostuvo que los acuerdos alcanzados durante la conferencia deben traducirse en acciones concretas, responsabilidades definidas y resultados verificables, mediante mecanismos que permitan evaluar los avances de la cooperación regional.

Asimismo, señaló que la seguridad no depende exclusivamente de las operaciones policiales y militares, sino también del fortalecimiento institucional, el acceso a la justicia, la educación y la creación de oportunidades económicas que permitan alejar a los jóvenes de las redes delictivas.

«La seguridad protege el desarrollo, pero el desarrollo también construye seguridad», manifestó.

COMPROMISO RD CON COOPERACIÓN HEMISFÉRICA

El jefe de Estado reafirmó el compromiso de República Dominicana con las iniciativas regionales dirigidas a combatir el crimen organizado y agradeció la participación del Comando Sur de Estados Unidos y de las delegaciones internacionales.

La apertura del encuentro estuvo encabezada por Abinader, la embajadora estadounidense en el país, Leah Francis Campos; el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, del Cuerpo de Infantería de Marina, y el ministro de Defensa dominicano, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre.

DEFENSA DOMINICANA Y COMANDO SUR ESTADOS UNIDOS

La conferencia es organizada conjuntamente por el Ministerio de Defensa dominicano y el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), como parte de los esfuerzos para integrar capacidades y establecer mecanismos de cooperación más efectivos entre los países participantes.

La iniciativa procura fortalecer la coordinación hemisférica, respetando la soberanía nacional y los marcos legales de cada Estado.

El encuentro se celebra los días 26 y 27 de octubre en Santo Domingo, con el objetivo de ampliar el intercambio de inteligencia y promover operaciones conjuntas contra las estructuras del crimen organizado transnacional.

an/am