Llama a convertir el crecimiento económico en bienestar popular

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El presidente Luis Abinader inauguró este miércoles el 41.º período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), donde planteó que el crecimiento económico, la integración regional y los avances tecnológicos deben traducirse en más oportunidades, empleos de calidad y reducción de la pobreza.

Durante su discurso, Abinader sostuvo que América Latina y el Caribe atraviesan profundas transformaciones en los sistemas productivos, las relaciones comerciales y el uso de tecnologías como la inteligencia artificial.

Señaló que la región cuenta con un mercado de más de 660 millones de personas, pero el comercio intrarregional representa apenas el 14 % de las exportaciones.

Advirtió que uno de los principales desafíos consiste en evitar que los avances tecnológicos y económicos profundicen las desigualdades existentes.

“La pregunta que debemos responder es, ¿cómo convertir estas transformaciones en bienestar para nuestros pueblos?”, expresó.

El mandatario llamó a fortalecer la cooperación regional, facilitar el comercio y generar mejores condiciones para empresas, productores y emprendedores.

META RD2036 BUSCA DUPLICAR ECONOMÍA DOMINICANA

Abinader presentó también los principales objetivos de la estrategia MetaRD2036, que procura duplicar el tamaño real de la economía dominicana en los próximos diez años, con un crecimiento promedio cercano al 6 % anual.

La iniciativa contempla elevar el ingreso por persona de unos US$11,800 en 2024 a cerca de US$23,000 en 2036, crear 1.7 millones de empleos, triplicar el salario medio y eliminar la pobreza extrema.

El presidente afirmó que el desarrollo debe reflejarse en mejores salarios, capacidad de ahorro y acceso a vivienda.

Destacó además que la inversión extranjera directa superó los US$5,000 millones en 2025 y las exportaciones se acercaron a US$16,000 millones.

CEPAL ANALIZA DESAFÍOS REGIONALES

El jefe de Estado resaltó que las sesiones de la CEPAL permitirán analizar políticas frente a los desafíos económicos, sociales y tecnológicos de la región.

Afirmó que las propuestas deben traducirse en decisiones concretas y soluciones para quienes demandan empleo, educación, financiamiento y mejores condiciones de vida.