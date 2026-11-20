SANTO DOMINGO.– La atleta dominicana Lizbeth de León se proclamó campeona de la categoría Wellness el pasado domingo 15 de noviembre, durante una competencia celebrada en Colombia, donde obtuvo la anhelada Tarjeta Profesional (Pro Card), que le permitirá ingresar al circuito profesional internacional del fisicoculturismo.

Con una destacada presentación sobre la tarima, De León alcanzó uno de los principales objetivos de su carrera deportiva, tras meses de preparación, disciplina y sacrificios para competir al más alto nivel de esta exigente modalidad.

La conquista representa un importante logro para el deporte dominicano y consolida la proyección internacional de la atleta, quien ha mostrado un crecimiento sostenido en la categoría Wellness.

Entre sus resultados anteriores figura el primer lugar obtenido en el Caribbean Summer Classic 2026, competencia que fortaleció su trayectoria y le permitió conseguir el pase al Olympia Amateur 2026.

UN LOGRO FRUTO DE LA DISCIPLINA

Visiblemente emocionada por la conquista, De León manifestó que obtener la Pro Card constituye la recompensa a varios años de esfuerzo y perseverancia.

«Este es uno de los días más felices e importantes de mi vida. Obtener mi Pro Card es la recompensa a tantos años de trabajo, disciplina, sacrificios y momentos en los que tuve que confiar en mí y seguir adelante», expresó.

La atleta también manifestó su satisfacción por representar a la República Dominicana en una competencia internacional y agradeció a todas las personas que la acompañaron y respaldaron durante su preparación.

NUEVOS RETOS EN EL CIRCUITO PROFESIONAL

La categoría Wellness del fisicoculturismo evalúa aspectos como las proporciones corporales, simetría, desarrollo muscular, armonía física y presentación escénica.

Con la obtención de su tarjeta profesional, Lizbeth de León abre una nueva etapa en su carrera, que le permitirá competir junto a destacadas exponentes de esta disciplina en escenarios internacionales.

Su victoria en Colombia representa la culminación de una importante meta deportiva y proyecta nuevas oportunidades para continuar llevando la bandera dominicana a las principales competencias del fisicoculturismo mundial.

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