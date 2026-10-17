Liga dominicana de béisbol continúa con tres partidos

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Santo Domingo, 17 oct.- La Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana continuará hoy su campeonato 2026-2027 con tres encuentros, tras una jornada inaugural en la que los Tigres del Licey, las Estrellas Orientales y los Gigantes del Cibao comenzaron con victorias.

La cartelera sabatina enfrentará a los Gigantes del Cibao con los Tigres del Licey, a los Toros del Este con las Águilas Cibaeñas y a los Leones del Escogido con las Estrellas Orientales.

Los Gigantes visitarán a los Tigres a las 17:00, hora local, en el estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo. Una hora después, los Toros se medirán con las Águilas en el estadio Cibao, de Santiago de los Caballeros, mientras los Leones jugarán contra las Estrellas a las 19:30 en el parque Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís.

En la jornada del viernes, los Gigantes del Cibao vencieron 4-1 a las Águilas Cibaeñas en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís.

El cuadrangular de dos carreras de Carlos Jorge en el séptimo episodio contribuyó a asegurar el triunfo de los locales, respaldados por la labor monticular de Wily Peralta, quien trabajó cinco entradas y permitió una carrera.

Por su parte, los Tigres del Licey derrotaron 12-2 a los Leones del Escogido en el estadio Quisqueya Juan Marichal, con una ofensiva de 18 imparables.

Las Estrellas Orientales completaron el trío de ganadores al blanquear 11-0 a los Toros del Este en el estadio Francisco Micheli, de La Romana.

Con esos resultados, Licey y Estrellas encabezaron la primera jornada por su diferencia de carreras, seguidos por los Gigantes, mientras Águilas, Leones y Toros comenzaron con derrotas.

El torneo, correspondiente a la temporada 2026-2027, reúne a seis equipos y forma parte de una de las principales competiciones deportivas del país, cuyo campeón representará a República Dominicana en la Serie del Caribe.

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