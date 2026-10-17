Lidom y Banreservas rinden homenaje a Héctor José Rizek

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SANTO DOMINGO.- El legado de Héctor José Rizek Llabaly como aliado incondicional del deporte dominicano quedó resaltado la noche de este jueves, cuando la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana y Banreservas le rindieron homenaje póstumo al dedicarle la temporada de pelota 2026-27, que arranca este viernes.

Rizek Llabaly dejó una huella en el deporte dominicano a través de su respaldo sostenido a los Gigantes del Cibao y a diversas disciplinas en la provincia Duarte.

Su familia se mostró muy conmovida por el reconocimiento y recordó la entrega del empresario, resaltando sus virtudes humanas y su disposición a contribuir en distintos ámbitos de la sociedad, en especial en la provincia Duarte.

Héctor Rizek, hijo del homenajeado, agradeció la distinción en nombre de la familia y destacó su significado especial.

“Esto nos permite recordar al hombre que conocimos en la intimidad del hogar, y al mismo tiempo, reconocer el cariño y el respeto que supo ganarse”, señaló.

Destacó que el vínculo de su padre con el deporte “nació con la misma vocación de contribuir”. También recordó que era un hombre que comprendía el béisbol y que les inculcó el espíritu de competencia, disciplina, perseverancia y trabajo en equipo.

El presidente de Lidom, Vitelio Mejía Ortiz, consideró que para conocer la historia de Rizek Llabaly bastaba con conocer a sus descendientes.

“Realmente estoy convencido de que la genética es más exacta que la matemática. Este homenaje honra a la liga”, expresó Mejía Ortiz, al referirse a la continuidad del legado del empresario por parte de sus hijos y nietos. “Hay un legado del que todos somos testigos”.

Mejía Ortiz agradeció a Banreservas y a su presidente ejecutivo, Leonardo Aguilera, por el respaldo que le han brindado a la liga en las últimas temporadas.

“La historia del banco y la liga ha sido un matrimonio verdadero. Esperamos que siga extendiéndose hasta que la muerte nos separe como todos los buenos matrimonios”, manifestó.

Por su parte, el presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, reafirmó el compromiso de la institución financiera con el béisbol profesional dominicano y con una tradición que trasciende el terreno de juego.

“Para nosotros, en el Banco de Reservas, constituye un verdadero honor seguir acompañando esta tradición. No lo vemos simplemente como un patrocinio. Lo asumimos como una oportunidad de respaldar algo que forma parte de la vida de nuestra gente, que genera empleos, mueve nuestra economía y abre las puertas a tantos jóvenes que sueñan con llegar lejos”, expresó Aguilera.

El ejecutivo también presentó la nueva campaña publicitaria de Banreservas para la temporada, titulada “En pelota hay niveles”, una propuesta que acompañará el campeonato y busca conectar con la pasión, el entusiasmo y la identificación de los dominicanos con el béisbol.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, también pronunció un discurso durante la ceremonia, en el que resaltó la trascendencia del campeonato otoño-invernal y el valor del béisbol como parte de la cultura y la identidad de los dominicanos.

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