LIDOM suspende partidos de la jornada beisbol por las lluvias

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SANTO DOMINGO. La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) suspendió los tres partidos programados para este martes 27 de octubre, correspondientes al campeonato de béisbol otoño-invernal 2026-2027, debido a las lluvias provocadas por una vaguada que incide sobre distintas zonas del territorio nacional.

La decisión afectó los compromisos previstos en los estadios Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo; Julián Javier, de San Francisco de Macorís, y Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís.

La cartelera suspendida incluía los siguientes enfrentamientos:

Toros del Este contra Tigres del Licey , en el estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo.

, en el estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo. Leones del Escogido frente a Gigantes del Cibao , en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís.

, en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís. Águilas Cibaeñas contra Estrellas Orientales, en el estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís.

La liga dispuso que los tres encuentros se celebren este jueves 29 de octubre, como parte de los ajustes al calendario del torneo.

LAS LLUVIAS ALTERAN EL CALENDARIO

Las precipitaciones han obligado a modificar la programación del campeonato en sus primeros días, dificultando la celebración de varios compromisos.

El enfrentamiento entre las Águilas Cibaeñas y las Estrellas Orientales, previsto inicialmente para el miércoles 21 de octubre en el estadio Cibao, de Santiago, también fue suspendido y posteriormente volvió a ser pospuesto el lunes 26 debido a las condiciones del terreno.

La continuidad de la temporada dependerá de las condiciones meteorológicas y de los ajustes que realice LIDOM para completar los partidos pendientes.

of-am