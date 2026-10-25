Líderes latinoamericanos felicitan a Lula por reelección

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BRASILIA 26 Oct.- Los principales mandatarios y dirigentes políticos de América Latina han felicitado a Luiz Inácio Lula da Silva como presidente electo de Brasil, tras imponerse en la segunda vuelta de las comicios al candidato del Partido Liberal (PL) Flávio Bolsonaro. Tras confirmarse el resultado, que convierte a Lula en el primer candidato desde el retorno de la democracia al país en revertir una desventaja de la primera vuelta, los líderes regionales han coincidido en destacar la fortaleza institucional de la jornada y la voluntad de profundizar en la cooperación bilateral.

Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reaccionado asegurando que «ganó el pueblo de Brasil». En esta misma línea se ha pronunciado el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien ha calificado el triunfo como una «victoria histórica que garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social». Por su parte, el Gobierno de Venezuela ha emitido un comunicado para aplaudir la «contundente muestra de participación cívica y democrática», reiterando su voluntad de mantener los vínculos de vecindad y solidaridad latinoamericana.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha destacado que ambas naciones están unidas por «una historia y desafíos comunes», comprometiéndose a generar más oportunidades conjuntas. Desde Uruguay, Yamandú Orsi ha revelado haber mantenido una comunicación telefónica directa con el mandatario electo, al que se ha referido como «un amigo», para felicitarle por lo que ha calificado como una «fiesta democrática».

La voluntad de impulsar una agenda regional ha marcado también los mensajes del resto de dirigentes. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha remarcado que la región tiene «enemigos comunes y desafíos compartidos», apostando por los beneficios de trabajar unidos. En sintonía similar, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha abogado por fortalecer una «agenda común de integración y desarrollo», y el mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, ha trasladado su disposición a seguir cooperando en beneficio de ambos países.

Asimismo, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, ha expresado su deseo de que en este nuevo cuatrienio se logre conformar «una América Latina más integrada y próspera». Finalmente, la dirigente política peruana Keiko Fujimori se ha sumado a las felicitaciones de la región, reafirmando la necesidad de consolidar la alianza estratégica bilateral y priorizar «el desarrollo sostenible de la Amazonía» en vísperas del bicentenario de sus relaciones diplomáticas.

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