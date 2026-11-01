Licey y Escogido empates en el primer lugar; Gigantes ganan

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SANTO DOMINGO.– Los Tigres del Licey y los Leones del Escogido consiguieron victorias este sábado en el campeonato de béisbol otoño-invernal de la República Dominicana, mientras los Gigantes del Cibao también salieron airosos frente a los Toros del Este.

En el estadio Quisqueya Juan Marichal, los Tigres derrotaron 6-3 a las Estrellas Orientales, respaldados por una sólida actuación monticular de Vladimir Gutiérrez, quien trabajó cinco entradas sin permitir carreras, con dos imparables, dos boletos y seis ponches.

Estevan Florial conectó un cuadrangular y Gustavo Núñez protagonizó una de las jugadas destacadas del encuentro al estafarse el plato.

Gutiérrez (1-1) se acreditó la victoria, mientras que Jean Carlos Mejía consiguió su cuarto salvamento de la temporada. Jaime Barría (1-1) cargó con la derrota.

Con el triunfo, el Licey mejoró su récord a 8-4, mientras las Estrellas quedaron con marca de 5-6.

ESCOGIDO SUMA SIETE VICTORIAS CONSECUTIVAS

En Santiago, los Leones del Escogido vencieron 4-1 a las Águilas Cibaeñas en el estadio Cibao, para extender a siete su cadena de triunfos consecutivos.

Los escarlatas tomaron ventaja en el primer episodio, pero las Águilas igualaron en la parte baja. Sin embargo, los visitantes retomaron el control en el cuarto capítulo con dos carreras impulsadas por Marco Hernández.

En el séptimo, los Leones agregaron otra anotación mediante una espectacular jugada de doble robo que permitió a Vidal Bruján estafarse el plato.

Kenny Hernández (1-0) obtuvo la victoria, mientras que Joan Adón (0-2) sufrió la derrota. Robinson Martínez consiguió su quinto salvamento.

Bruján bateó de 4-2, con doble, dos anotadas y dos bases robadas, mientras Marco Hernández remolcó dos carreras.

El Escogido colocó su récord en 8-4, mientras las Águilas descendieron a 3-8.

GIGANTES SUPERAN A LOS TOROS

En el otro encuentro de la jornada, los Gigantes del Cibao derrotaron 6-5 a los Toros del Este, en un partido que completó la cartelera sabatina del torneo.

POSICIONES

EQUIPO J G P PCT DIF 12 8 4 .667 – 12 8 4 .667 – 12 6 6 .500 2 11 5 6 .455 2.5 12 5 7 .417 3 11 3 8 .273 4.5

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