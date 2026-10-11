Licey vence Águilas con jonrón de tres carreras de José Barrero

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– Los Tigres del Licey derrotaron este sábado 8-1 a las Águilas Cibaeñas, impulsados por un cuadrangular de tres carreras de José Barrero que coronó un rally de cuatro anotaciones en el séptimo episodio del partido de pretemporada, celebrado en el Estadio Cibao.

La ofensiva azul comenzó a producir en el tercer capítulo, cuando Kevin Alcántara y Gustavo Núñez conectaron dobles consecutivos. Núñez remolcó la primera carrera y luego anotó la segunda de los felinos tras un lanzamiento desviado.

En el cuarto episodio, los Tigres ampliaron la ventaja con otras dos anotaciones. Estevan Florial disparó un sencillo productor que llevó al plato a Barrero, mientras que Alcántara conectó otro imparable remolcador para impulsar a Mel Rojas Jr. y colocar el marcador 4-0.

BARRERO SENTENCIA CON UN JONRÓN

Los azules definieron el encuentro en el séptimo inning con un rally de cuatro carreras. La quinta anotación llegó mediante una jugada de selección en el turno de Cristhian Adames, que permitió a Jesús Madé cruzar el plato.

Acto seguido, Barrero conectó un cuadrangular con Ángel Ortiz y Adames en circulación, ampliando la ventaja del Licey a 8-0.

Las Águilas consiguieron su única carrera en la parte baja de esa entrada, cuando un passed ball permitió que Willy Vásquez anotara.

MARTÍNEZ LIDERA EL PITCHEO AZUL

El derecho Daniel Martínez abrió por los Tigres y trabajó durante tres entradas y un tercio, en las que permitió un solo imparable, concedió dos bases por bolas y ponchó a tres bateadores sin permitir carreras.

El relevo azul mantuvo el control del partido con las actuaciones de Estalin Ortiz, quien lanzó dos entradas; José Hernández, con un episodio y dos ponches; Abel Mercedes, Luis Beltrán y Ofreidy Gómez, quienes completaron la labor monticular.

A la ofensiva, Kevin Alcántara se destacó al batear de 2-2, con un doble, una base por bolas, una carrera anotada y una impulsada. Mel Rojas Jr. también aportó dos imparables en cuatro turnos, incluido un doble, además de una anotación.

Los Tigres del Licey disputarán su próximo partido de pretemporada el martes, cuando se enfrenten a los Leones del Escogido a las 6:00 de la tarde en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

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