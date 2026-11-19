SANTO DOMINGO.– Los Tigres del Licey, las Estrellas Orientales y los Toros del Este salieron airosos este miércoles en la continuación del campeonato de béisbol otoño-invernal 2026-2027, al conseguir victorias sobre las Águilas Cibaeñas, los Gigantes del Cibao y los Leones del Escogido, respectivamente.

El Licey se impuso 5-4 ante las Águilas en el estadio Quisqueya Juan Marichal, en un cerrado encuentro entre dos de las franquicias más tradicionales de la pelota dominicana.

ESTRELLAS VENCEN GIGANTES

Por su parte, las Estrellas Orientales vencieron 2-1 a los Gigantes del Cibao en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís, en otro partido decidido por la mínima diferencia.

TOROS DESATAN OFENSIVA EN EL OCTAVO

En La Romana, los Toros del Este derrotaron 7-2 a los Leones del Escogido en el estadio Francisco A. Micheli, con una ofensiva determinante de seis carreras en el octavo episodio.

Félix Reyes encabezó el ataque taurino con un cuadrangular de tres carreras, mientras Bryan de la Cruz conectó un sencillo productor de dos anotaciones. Ronny Simón también contribuyó al rally al recibir un pelotazo con las bases llenas.

Los romanenses llegaron al octavo capítulo debajo 2-1, pero cambiaron el rumbo del partido con ese explosivo episodio para asegurar su décima victoria de la temporada.

El relevista Yaramí Hiraldo se acreditó el triunfo, mientras Elvis Peguero cargó con la derrota. Los Toros conectaron nueve imparables y los Leones cinco.

Con estos resultados, la temporada regular continúa ofreciendo una cerrada lucha entre los seis equipos por avanzar en la clasificación del torneo.

POSICIONES SERIE REGULAR

EQUIPO J G P PCT DIF 26 17 9 .654 – 26 15 11 .577 2 26 14 12 .538 3 25 12 13 .480 4.5 26 10 16 .385 7 25 9 16 .360 7.5

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