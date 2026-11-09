Licey empata en primer lugar; Toros y Gigantes ganan en RD

SANTO DOMINGO.- Los Tigres del Licey, los Toros del Este y los Gigantes del Cibao consiguieron triunfos este domingo en la continuación del torneo de béisbol otoño-invernal de la República Dominicana.

El Licey derrotó 5 carreras por 4 a los Leones del Escogido, en un cerrado encuentro que se decidió por una carrera de diferencia.

La victoria del Licey le permitió igualar a los Leones del Escogido en la primera posición de la tabla, ambos con récord de 12 triunfos y seis derrotas

TOROS SUPERAN A LAS ESTRELLAS

En otro partido de la jornada, los Toros del Este vencieron 5-4 a las Estrellas Orientales, para sumar una importante victoria en la competencia.

GIGANTES BLANQUEAN A LAS ÁGUILAS

Por su parte, los Gigantes del Cibao se impusieron 3-0 a las Águilas Cibaeñas, completando la jornada con una blanqueada sobre el conjunto amarillo.

Con estos resultados, los tres equipos ganadores sumaron victorias en la lucha por mejorar sus posiciones en la tabla de clasificación del campeonato.

POSICIONES

EQUIPO J G P PCT DIF 18 12 6 .667 – 18 12 6 .667 – 18 9 9 .500 3 17 7 10 .412 4.5 18 7 11 .389 5 17 6 11 .353 5.5