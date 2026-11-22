SANTO DOMINGO. Los Tigres del Licey, Gigantes del Cibao y Estrellas Orientales consiguieron victorias este sábado en la continuación del campeonato de béisbol otoño-invernal de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Los azules derrotaron 10 carreras por 3 a los Toros del Este, los Gigantes vencieron 6-2 a los Leones del Escogido y las Estrellas superaron 3-1 a las Águilas Cibaeñas.

LICEY DESATA SU OFENSIVA

Los Tigres del Licey desplegaron una poderosa ofensiva para imponerse a los Toros en el estadio Quisqueya Juan Marichal y conseguir su tercera victoria consecutiva.

Ronny Mauricio encabezó el ataque azul con tres carreras impulsadas, mientras Cristhian Adames bateó de 3-3, con una remolcada y dos anotadas. Ramón Hernández también aportó dos carreras impulsadas.

El Licey fabricó cinco anotaciones en el quinto episodio para ampliar una ventaja que los Toros no pudieron remontar. Albert Abreu se acreditó la victoria.

Con su victoria empataron en la primera posición con el Escogido.

GIGANTES SUPERAN AL ESCOGIDO

En San Francisco de Macorís, los Gigantes del Cibao derrotaron 6-2 a los Leones del Escogido, apoyados en una sólida actuación monticular de Wily Peralta, quien trabajó cinco entradas sin permitir carreras.

Marcell Ozuna fue una de las figuras ofensivas al conectar su cuadrangular número 20 en la historia de la pelota dominicana. El jonrón también representó su tercero de la temporada.

Con el triunfo, los Gigantes mejoraron su récord a 14-13, mientras el Escogido cayó a 17-11 y sufrió su tercera derrota consecutiva.

ESTRELLAS EXTENDIERON RACHA GANADORA

Por su parte, las Estrellas Orientales vencieron 3-1 a las Águilas Cibaeñas en el estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís.

José Tena impulsó una carrera con un doble, mientras Marco Luciano y César Prieto también contribuyeron a la producción de los verdes.

El abridor Trevor Bauer lanzó cinco entradas y dos tercios sin permitir anotaciones, con siete ponches, para llevarse la victoria. Raimel Tapia sobresalió con tres imparables en cuatro turnos.

Las Estrellas alcanzaron siete triunfos consecutivos y colocaron su récord en 16-12. Las Águilas, por el contrario, sumaron su quinta derrota al hilo y quedaron con marca de 9-18.

POSICIONES SERIE REGULAR

EQUIPO J G P PCT DIF 28 17 11 .607 – 28 17 11 .607 – 28 16 12 .571 1 27 14 13 .519 2.5 28 10 18 .357 7 27 9 18 .333 7.5

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