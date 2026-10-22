Licey blanquea a Toros sin hits; Gigantes remontan ante Leones

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SANTO DOMINGO.– Los Tigres del Licey combinaron el trabajo de siete lanzadores para blanquear 3-0 a los Toros del Este sin permitir imparables, mientras los Gigantes del Cibao protagonizaron una remontada espectacular para derrotar 14-9 a los Leones del Escogido, en la jornada del miércoles del torneo de béisbol otoño-invernal dominicano.

LICEY DOMINA DESDE EL MONTÍCULO

El cuerpo de lanzadores azules limitó por completo la ofensiva de los Toros en su propio estadio y frenó la racha de tres victorias consecutivas del conjunto romanense. La blanqueada también extendió a tres la cadena de triunfos del Licey.

Luis Gil trabajó durante dos entradas y un tercio; Randel Clemente lanzó dos tercios de entrada; Alexander Cornielle cubrió dos episodios; Michael Arias y Luis Frías trabajaron una entrada cada uno, mientras Wander Suero y Jean Carlos Mejía completaron la labor monticular.

Clemente obtuvo la victoria (1-0), Mejía consiguió el salvamento y Bryce Conley cargó con la derrota (0-1).

Mejía enfrentó dificultades en el noveno episodio, cuando permitió que los Toros colocaran corredores en primera y segunda, pero resolvió la amenaza al dominar a Alan Castro con un elevado de foul a primera base, capturado por Ramón Hernández.

El resultado representó la blanqueada número 12 de la temporada y el quinto partido sin hits en la historia del béisbol invernal dominicano, según el reporte suministrado.

TRES CARRERAS PARA LOS AZULES

El Licey abrió el marcador en el cuarto episodio. Ramón Hernández llegó a primera por un error en tiro del antesalista Yairo Muñoz y posteriormente anotó con un sencillo de Estevan Florial al jardín derecho, en una jugada en la que también se produjo un error defensivo.

La segunda carrera llegó en el sexto, cuando un balk de Ángel Felipe permitió que Sergio Alcántara anotara. Los Tigres ampliaron la ventaja en el octavo episodio, luego de que Cristhian Adames recibiera boleto, se robara la segunda base y anotara con un doble de Florial.

Con el triunfo, los Tigres mejoraron su marca a 4-1 y se colocaron en la cima de la tabla de posiciones, mientras los Toros quedaron con récord de 3-2.

GIGANTES REMONTAN CON NUEVE CARRERAS

En el estadio Quisqueya Juan Marichal, los Gigantes del Cibao vencieron 14-9 a los Leones del Escogido gracias a un explosivo rally de nueve carreras en el octavo episodio.

Sócrates Brito conectó un cuadrangular con dos corredores en circulación en el primer inning y terminó con cuatro carreras impulsadas, pero su actuación no fue suficiente para evitar la derrota de los escarlatas.

Los Leones llegaron a tener ventaja de 6-5 y luego ampliaron la diferencia con dos anotaciones en el quinto episodio, impulsadas por un doble de Vidal Bruján. Sin embargo, los visitantes reaccionaron en el octavo con una ofensiva que cambió el rumbo del encuentro.

Marcell Ozuna fue la figura de los Gigantes al conectar un jonrón con las bases llenas y remolcar seis carreras. Nomar Mazara también contribuyó con dos imparables, dos carreras impulsadas y dos anotadas.

Hansel Robles se acreditó la victoria tras lanzar una entrada sin permitir carreras, mientras Iván Armstrong sufrió la derrota al permitir tres anotaciones en el octavo capítulo.

Por el Escogido, Brito bateó de 4-2, con jonrón, cuatro impulsadas y dos anotadas. Bruján conectó doble y triple, remolcó dos carreras y anotó dos veces.

Con el resultado, los Gigantes mejoraron su récord a 3-2, mientras los Leones quedaron con marca de 1-4.

JORNADA MARCADA POR EL PITCHEO Y LA OFENSIVA

La jornada dejó dos actuaciones contrastantes: el dominio absoluto del pitcheo del Licey, que mantuvo a los Toros sin hits ni carreras, y la reacción ofensiva de los Gigantes, que anotaron nueve veces en una entrada para remontar ante el Escogido.

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