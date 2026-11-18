SANTO DOMINGO.– Los Tigres del Licey anunciaron la adquisición del estelar inicialista de Grandes Ligas Vladimir Guerrero Jr., procedente de los Toros del Este, en una transacción que involucra a los relevistas Misael Tamárez y Cam Robinson.

La incorporación del destacado bateador representa un importante movimiento para el conjunto azul, que busca fortalecer su ofensiva en el actual campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

UNA ESTRELLA DE GRANDES LIGAS

Guerrero Jr. cuenta con cinco selecciones consecutivas al Juego de Estrellas (2021-2025), dos Bates de Plata y un Guante de Oro, reconocimientos que lo consolidan entre los principales jugadores de su generación.

En abril de 2025 firmó una extensión contractual de 14 años y 500 millones de dólares con los Azulejos de Toronto, uno de los acuerdos económicos más importantes en la historia de las Grandes Ligas.

Su mejor temporada ofensiva fue la de 2021, cuando conectó 48 cuadrangulares, remolcó 111 carreras y bateó para promedio de .311, con un OPS de 1.002. Ese año conquistó el Premio Hank Aaron de la Liga Americana y terminó segundo en las votaciones para el Jugador Más Valioso.

En 2024 volvió a sobresalir con promedio de .323, 199 imparables, 30 jonrones y 103 carreras impulsadas, además de un OPS de .940.

También tuvo una destacada actuación en la postemporada de 2025, cuando ayudó a Toronto a alcanzar la Serie Mundial y fue seleccionado Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, tras batear .385, conectar tres cuadrangulares y anotar seis carreras.

ANTECEDENTES EN EL BÉISBOL DOMINICANO

El inicialista también conoce el béisbol dominicano. En la temporada 2020-21 participó en 10 encuentros con los Leones del Escogido, registrando promedio de .359, 14 imparables, dos jonrones y 11 carreras remolcadas.

Asimismo, disputó 26 partidos durante la campaña 2017-18, cuando tenía apenas 18 años.

AUDO VICENTE DESTACA LA INCORPORACIÓN

El vicepresidente de Operaciones y gerente general del Licey, Audo Vicente, expresó su satisfacción por la llegada del estelar jugador y agradeció los servicios de Tamárez y Robinson.

El ejecutivo destacó que Guerrero Jr. fortalecerá la plantilla azul y contribuirá a extender el legado de la familia Guerrero dentro de la organización.

Con este movimiento, los Tigres incorporan a uno de los bateadores más reconocidos del béisbol de las Grandes Ligas, en una operación que marca un importante acontecimiento para el torneo dominicano.

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