Letitia James demostró por qué NY la necesita (OPINION)

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Anoche, en el estudio de Spectrum News, en el único debate oficial organizado por la Junta de Financiamiento de Campañas (PCFB), pasó lo que muchos esperábamos y pocos quieren admitir: la experiencia pesó más que el libreto.

De un lado, Saritha Komatireddy, 42 años, ex fiscal federal del Distrito Este de Brooklyn, con un currículum impecable en papel: terrorismo internacional, ciberdelito, narcotráfico, lavado de dinero. Del otro, Letitia James, 67 años, la mujer que lleva ocho años siendo la abogada del pueblo de Nueva York. La primera negra en ser Fiscal General de Nueva York, la primera mujer negra en un cargo estatal en la historia del estado.

Una llegaba con hambre de titulares. La otra, con titulares que ya cambiaron la historia.

EL SHOW DE LOS 52 CARGOS VS UN ARRESTO DE 31 MILLONES

Komatireddy entró con su jugada mediática preparada: una «acusación ciudadana» de 52 cargos contra James por abandono de funciones. Según ella, la unidad de fraude de Medicaid bajo James pasó de más de 100 imputaciones criminales al año antes de que ella llegara, a solo 9 el año pasado, y perdió su certificación federal. La acusó de ignorar crímenes sexuales, de no cerrar el vacío legal que impide acusar cuando la víctima había bebido, y de gastar tiempo en demandas contra Trump en vez de perseguir el crimen en las calles.

Fue un momento hecho para New York Post. Y lo consiguió.

Pero Letitia James no debate con papeles simbólicos. Debate con expedientes.

A la misma hora que Komatireddy repartía su documento a la prensa, la Fiscalía anunciaba la detención e imputación del propietario de una farmacia en Queens por defraudar $31 millones al Medicaid. Treinta y un millones que le faltaban a nuestros hospitales, a nuestras clínicas, a nuestros ancianos. Ese es el trabajo que no se ve en un debate, pero se siente en la comunidad.

«La Fiscal General Letitia James presenta demandas reales en cortes reales todos los días para proteger los derechos y los bolsillos de los neoyorquinos», respondió su portavoz. Mientras una escribía un comunicado, la otra metía preso a un ladrón.

LA MUJER QUE SE ATREVIÓ CUANDO NADIE MÁS SE ATREVÍA

Hay que recordar por qué Letitia James genera tanto odio en ciertos sectores y tanto amor en otros.

En 2021, cuando Andrew Cuomo era el gobernador más poderoso del país, intocable, rodeado de medios nacionales, James comisionó la investigación independiente sobre acoso sexual que terminó forzando su renuncia. Demócrata investigando a demócrata. Sin miedo. Porque la ley no tiene partido.

En 2022-2023, cuando Donald Trump parecía intocable, James lo demandó a él, a sus hijos y a su empresa por fraude financiero sistemático y ganó un veredicto de más de $450 millones. Fue la única fiscal del país que logró que un juez dijera, con pruebas, que el ex y ahora presidente infló su patrimonio para engañar a bancos y aseguradoras.

Komatireddy dice que eso es «buscar fama nacional y descuidar Nueva York». Pero ¿quién defendía a Nueva York cuando la administración federal nos quitaba fondos, nos atacaba por ser ciudad santuario, nos dejaba solos en la pandemia? Era James, con más de 100 demandas contra Washington.

La fama nacional de James no es vanidad. Es el escudo que puso sobre Nueva York.

PROTEGER EL VOTO NO ES POLÍTICA, ES EL TRABAJO

Dos días antes del debate, el martes 6 de octubre, James hizo algo que su rival jamás mencionó: emitió la Guía Oficial de Derechos del Votante para las elecciones del 3 de noviembre.

En esa guía recordó lo que muchos en nuestra comunidad no saben y que otros quieren que olvidemos:

Que en Nueva York puedes votar sin presentar identificación con foto.

Que si no apareces en la lista, puedes pedir una boleta por declaración jurada.

Que tienes derecho a votar en privado, a quedarte en la fila si cierran las urnas, y a que nadie haga propaganda a menos de 100 pies.

Que las leyes estatales y federales te protegen contra intimidación, acoso o interferencia, incluso si viene de funcionarios gubernamentales o agentes federales armados.

Y envió una carta a todas las juntas electorales y a la policía recordándoles que su trabajo es proteger al votante, no asustarlo.

Puso una línea directa: 866-390-2992, activa del 24 de octubre al 4 de noviembre. Voto anticipado: del sábado 24 de octubre al domingo 1 de noviembre.

Eso, en octubre de 2026, con el clima político que vivimos, no es un detalle. Es un acto de valentía. Es decirle a nuestra gente: ve a votar, que yo te cuido.

¿POR QUÉ SOLO UN DEBATE?

Komatireddy aceptó el debate de la PCFB el 18 de agosto y desde entonces reta a James a hacer seis debates más: Buffalo, Rochester, Syracuse, Utica, Albany, Binghamton. Quiere llevar la campaña al norte del estado donde James es menos conocida y donde el mensaje republicano de «crimen fuera de control» cala más.

James solo aceptó este. Y es inteligente.

Komatireddy necesita 7 debates para darse a conocer. Dos de cada tres votantes, según Siena, aún no saben quién es. James no necesita presentación. Su trabajo habla en cada corte del estado.

La última encuesta Siena, de septiembre, la pone arriba 52% a 39%. Sí, su ventaja bajó 5 puntos desde agosto. La campaña de los $10 millones para su defensa legal personal metida en el presupuesto estatal sin audiencia pública — esa que Komatireddy denuncia como «un fondo de sobornos» — le ha hecho daño.

Pero incluso ahí, James tiene la ley de su lado. La Ley de Oficiales Públicos protege a funcionarios de demandas por actos oficiales. Y cuando te demanda el presidente de Estados Unidos por venganza política, necesitas defensa.

EL 3 DE NOVIEMBRE NO ELEGIMOS FISCAL, ELEGIMOS ABOGADA

El 3 de noviembre Nueva York no va a elegir a la fiscal más dura en televisión. Va a elegir a su abogada.

La que conoce el olor de una bodega que cobra de más, la que sabe lo que es que te nieguen vivienda por tu acento, la que creció en Brooklyn y entiende que Medicaid no es una estadística, son las medicinas de tu abuela.

Saritha Komatireddy es una profesional capaz, sin duda. Pero Nueva York no necesita una fiscal que ve el cargo como un trampolín a Washington.

Necesita a la mujer que anoche, con calma, miró a la cámara y dijo: «Todo neoyorquino tiene derecho a votar libre y con seguridad, sin temor a ser amenazado. No permitiré que nadie se interponga entre los neoyorquinos y las urnas».

Anoche Letitia James no solo ganó un debate.

Recordó por qué Nueva York no puede darse el lujo de perderla.