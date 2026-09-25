Leones del Escogido abren los entrenamientos beisbol de RD

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SANTO DOMINGO.- Los bicampeones nacionales, Leones del Escogido, abrirán este viernes 25 sus entrenamientos oficiales con miras a la próxima temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), en la academia de los Yankees de Nueva York, en Boca Chica.

El dirigente campeón Ramón Santiago encabezará las prácticas, acompañado por el coach de banca Ronny Paulino, el coach de pitcheo Hatuey Mendoza y el instructor de bateo Jorge Mejía.

CUERPO TÉCNICO ACOMPAÑARÁ LAS PRÁCTICAS

También estarán presentes otros integrantes del cuerpo técnico, entre ellos Guadalupe Jabalera, Edwin Beard, Roberto Girón, Pedro López y Eddy Ramos.

La convocatoria está dirigida a todos los jugadores que forman parte de la reserva nativa del conjunto escarlata. Las prácticas comenzarán a las 9:00 de la mañana y tendrán una duración de dos horas.

El Escogido espera contar en esta primera jornada con varios de los jugadores que contribuyeron a conquistar la corona número 18 de la franquicia en el campeonato pasado, además de jóvenes talentos que tendrán la oportunidad de ganarse un puesto y aportar al equipo.

DEBUTARÁN CONTRA LOS TIGRES DEL LICEY

El primer partido de los bicampeones Leones del Escogido está programado para el viernes 16 de octubre, cuando recibirán a los Tigres del Licey en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Los Leones iniciarán así su preparación con el objetivo de defender el título conquistado en la pasada campaña y mantenerse como uno de los principales protagonistas del béisbol profesional dominicano.

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