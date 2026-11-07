Leonel Fernández propone una revolución en sistema de salud

SANTO DOMINGO.– El expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, afirmó este sábado que el sistema sanitario dominicano necesita una profunda transformación para garantizar servicios de calidad, atención oportuna y acceso equitativo a toda la población.

Durante el lanzamiento y juramentación del movimiento Rescate de la Salud RD, integrado por profesionales del sector, Fernández cuestionó que la atención médica esté condicionada a la capacidad económica de los pacientes.

El exmandatario relató el caso de una persona cercana a quien, según explicó, le exigieron un depósito de 900 mil pesos antes de autorizar su ingreso a un centro de salud. «El dinero no puede estar por encima de la salud», expresó, al señalar que todo paciente debe recibir atención y que los asuntos económicos deben resolverse posteriormente.

CRÍTICAS A LOS HOSPITALES PÚBLICOS

Fernández sostuvo que los hospitales públicos deben ofrecer servicios de igual o mayor calidad que los centros privados. También criticó el deterioro de establecimientos estatales, las deficiencias de higiene y la falta de equipos adecuados.

Indicó que, aunque aproximadamente 10.6 millones de personas están afiliadas a la seguridad social, persisten problemas de financiamiento y calidad. Señaló que el presupuesto de salud representa alrededor del 2 % del producto interno bruto (PIB), mientras el gasto de bolsillo alcanza el 43 % del gasto sanitario, según las cifras que citó.

PROPONE MODELO PREVENTIVO

El presidente de la FP planteó implementar un modelo de salud preventiva mediante médicos de familia, enfermeras y trabajadores sociales que visiten los hogares para identificar enfermedades, detectar factores de riesgo y dar seguimiento a los pacientes desde la atención primaria.

El coordinador del movimiento, doctor Wascar Antonio Roa de los Santos, presentó propuestas como la creación de un ecosistema integrado de salud, el expediente médico único y el fortalecimiento de la atención a pacientes con enfermedades crónicas.

En la actividad también participaron el secretario de Salud de la FP, Ramón Alvarado; el doctor Juan Nathanael Morales y dirigentes de la organización, entre ellos Radhamés Jiménez, Antonio Florián y Bautista Rojas Gómez.

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