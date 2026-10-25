Leonel Fernández llama tomar medidas ante inseguridad Haití

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– El expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, llamó este domingo a las autoridades dominicanas a mantenerse alerta y adoptar medidas preventivas ante el agravamiento de la inseguridad en Haití, con el propósito de preservar la seguridad nacional.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Fernández expresó preocupación por los acontecimientos relacionados con la Fuerza de Supresión de Pandillas, desplegada en el vecino país, y la desaparición de cuatro militares salvadoreños.

“Lo ocurrido con la Fuerza de Supresión de Pandillas y los cuatro militares salvadoreños desaparecidos confirma que la inseguridad en Haití sigue agravándose”, escribió el exmandatario.

VIGILANCIA Y SEGURIDAD NACIONAL

El presidente de la Fuerza del Pueblo consideró que la situación haitiana requiere una vigilancia permanente por parte de las autoridades dominicanas, ante los riesgos que representa la expansión de la violencia y las actividades de las bandas armadas.

“Debemos mantenernos alerta y tomar medidas preventivas para preservar nuestra seguridad nacional”, enfatizó Fernández.

El exjefe de Estado reiteró la importancia de actuar de manera anticipada frente al deterioro de las condiciones de seguridad en Haití, en un contexto que mantiene la situación fronteriza y sus posibles repercusiones sobre la República Dominicana entre los temas de atención nacional.

of-am