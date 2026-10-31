Leonel dice Gobierno llevó a RD a «humillación internacional»

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SANTIAGO.— El expresidente Leonel Fernández aseguró al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de actuar con «demagogia» frente a los productores arroceros y afirmó que sus decisiones provocaron una situación de «humillación internacional» para República Dominicana.

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP) cuestionó la emisión de un decreto que, según explicó, pretendía garantizar la protección de la producción nacional frente a las importaciones, pese a las obligaciones comerciales asumidas por el país mediante el DR-CAFTA.

Fernández sostuvo que durante 2024 las importaciones de arroz sin aranceles aumentaron de unos 500,000 quintales a más de cuatro millones, procedentes de países como Pakistán y Uruguay.

Señaló que las autoridades conocían que en enero de 2025 entraría en vigor la desgravación arancelaria contemplada en el tratado comercial, por lo que consideró que debieron recurrir a la vía diplomática para buscar alternativas.

«Este Gobierno nos llevó a la vergüenza nacional, a crear las condiciones para que desde fuera pidieran la anulación de ese decreto», expresó al responder preguntas de periodistas.

El exmandatario también valoró las declaraciones de la embajadora estadounidense sobre la disposición de su país a dialogar respecto a las condiciones de importación del cereal.

Fernández ofreció sus declaraciones durante una visita a Santiago, donde sostuvo un encuentro con directivos de la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI), como parte de una agenda de reuniones con sectores empresariales, productivos y sociales.

dh/am