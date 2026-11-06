Leonel denuncia malestar en el pueblo por alzas económicas

SANTO DOMINGO.– El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, advirtió que en República Dominicana existe «prácticamente una cólera popular» por el alto costo de la vida y cuestionó la respuesta del Gobierno ante las dificultades económicas de la población.

El exmandatario sostuvo que durante sus recorridos por distintas provincias escucha constantes quejas por el precio de los productos de primera necesidad y la pérdida de capacidad de compra de los hogares.

«La gente está indignada. La gente está airada», expresó Fernández, quien calificó de «insensible» e «indolente» la actitud de las autoridades frente a esta situación.

También cuestionó que el Gobierno utilice pronunciamientos de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para proyectar avances en la reducción del hambre que, a su juicio, no reflejan la realidad de numerosos dominicanos.

«El problema está en que si un gobierno no reconoce que existe hambre, no la va a combatir. Y, por lo tanto, lo que va a hacer es que se va a extender», manifestó.

Fernández también criticó la interpretación oficial de los resultados sobre reducción de la pobreza presentados durante un reciente viaje presidencial a Roma.

El dirigente opositor ofreció estas declaraciones durante la inauguración de la Casa del Secretariado de la Fuerza del Pueblo, ubicada en el sector de Gascue, en el Distrito Nacional.

Las nuevas instalaciones albergarán varias secretarías y dependencias nacionales de la organización política.

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