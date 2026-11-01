Leonel califica Gobierno PRM de «medularmente ineficiente»

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– El expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, calificó al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) como «medularmente ineficiente».
Afirmó que las autoridades han anunciado en nueve ocasiones la fecha de inauguración del monorriel de Santiago sin que la obra haya entrado en funcionamiento.
Fernández cuestionó que el Gobierno anuncie ahora su apertura para diciembre, mientras contempla en el proyecto de presupuesto de 2027 una asignación de RD$6,700 millones para esa infraestructura.
CONTRASTA MONORRIEL CON EL METRO
Al comparar el proyecto con la construcción del Metro de Santo Domingo durante sus administraciones, Fernández recordó que anunció una fecha de inauguración y cumplió el compromiso sin necesidad de reiterar el anuncio.
No obstante, manifestó su deseo de que Santiago disponga de un sistema de transporte eficiente y seguro, y propuso extender el monorriel hasta la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), para facilitar el desplazamiento de estudiantes de familias humildes.
CRITICA SERVICIOS PÚBLICOS
El exmandatario también cuestionó la situación del sector eléctrico y aseguró que el subsidio pasó de unos 500 millones de dólares en 2020 a 2,000 millones actualmente, mientras persisten los apagones.
En salud, citó las denuncias sobre carencias de camas y cirujanos en el hospital José María Cabral y Báez, y planteó construir una Ciudad Sanitaria en Santiago. También criticó los resultados del sistema educativo y el manejo gubernamental de la pobreza.
INAUGURA LOCAL DE LA FUERZA DEL PUEBLO
Fernández ofreció sus declaraciones durante la inauguración de una nueva sede de la Fuerza del Pueblo en Santiago, edificio de dos plantas que albergará actividades organizativas, políticas y de formación.
«Este, más que un local, es el hogar de la Fuerza del Pueblo en Santiago», expresó.
El dirigente propuso desarrollar encuentros semanales sobre economía, tecnología, salud y cultura, y llamó a preparar la organización para los desafíos de la inteligencia artificial y la innovación.
Su agenda incluyó reuniones con empresarios, constructores, transportistas y productores, así como la juramentación de nuevos dirigentes procedentes del PLD en Guayabal, municipio de Puñal.
of-am
Creo que si la ******** tuviese algún valor este Juan de los palotes ese don nadie este ******** a la vela no abriera tanto el HO CI CO.
Dios mío pon un ejemplo con todas estas ba su ras.
A veces me pregunto y es que estos HJDLAGPTA E HJDSMLDTAMDRE No se cansan o les da vergüenza estar hablando tanta ******** en los medios.
Adiós LEONELITO, no pierdas tu tiempo hablando suca, nos tienes jaaaaaaaaaaarto con tus estupideces
Oye quien habla un hombre que debería estar preso
Si encontraron 36 comedores económico hay 163 de 8 centros de infotech hay 69. De 7 mil que ganaba un policía gana 500 dolares de una frontera abierta a una de con verja de seguridad un sur con resort agua y aeropuerto Nuevo Santiago con teleferico y monorriel el gobierno Que compro la mitad de la refineria que le diste a Venezuela el mismo que también recupero el peaje sombra. Mejor no hable
c*** Leonel yo no sabía que tú estabas leyendo mi comentario. Jjjj
Jjj eso eres tu medularmente ineficiente» también tu tiempo paso
Leonel Fernández está desesperado.
Leonel ya vete a casa . Ya tu tiempo pasó
Pero hace rato 👍