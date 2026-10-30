León XIV vota en «midterms» de EU; hecho inédito de un Papa

El papa León XIV votó por correo este viernes en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos.

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EL VATICANO.-El papa León XIV votó por correo este viernes en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, conocidas como midterms, en un hecho sin precedentes en la historia reciente de la Iglesia católica, al anunciar públicamente que ejerció su derecho al sufragio mientras ocupa el pontificado.

Según un comunicado del servicio de prensa del Vaticano, León XIV ha votado como ciudadano estadounidense «cada vez que ha tenido la oportunidad», incluso durante el período en que desempeñó labores religiosas en Perú.

UNA PAPELETA QUE LLEGÓ DESDE ESTADOS UNIDOS

Medios internacionales informaron que la papeleta electoral fue enviada a la residencia de su hermano John, en New Lenox, Illinois, quien posteriormente la trasladó personalmente hasta Roma para que el pontífice pudiera ejercer su derecho al voto.

Robert Francis Prevost, nombre de nacimiento de León XIV, es el primer estadounidense en ocupar el trono de San Pedro.

DIFERENCIAS CON DONALD TRUMP

En los últimos meses, el pontífice ha protagonizado varios intercambios públicos con el presidente estadounidense Donald Trump, debido a diferencias sobre la política migratoria de Estados Unidos y la guerra en Irán.

Las posiciones expresadas por ambos reflejan discrepancias sobre el tratamiento de los migrantes y el conflicto en Oriente Medio, asuntos en los que el papa ha manifestado sus preocupaciones desde su condición de máximo representante de la Iglesia católica.

La participación electoral de León XIV constituye un episodio poco habitual en la historia del Vaticano, debido a que combina su condición de ciudadano estadounidense con las responsabilidades propias de su cargo como pontífice.

an/am