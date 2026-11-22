SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader encabezó este domingo el lanzamiento del programa Navidad 360, iniciativa de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), que distribuirá más de 15 millones de raciones alimenticias, cenas y almuerzos navideños, además de entregar artículos del hogar a familias de todo el país.

La actividad, realizada en el parque Cristo Libre, del sector Cristo Rey, forma parte de la Brisita Navideña del Gobierno y contempla jornadas de asistencia social, actividades recreativas y celebraciones durante las festividades de diciembre.

MILLONES DE RACIONES PARA LAS FAMILIAS

El director general de DASAC, Edgar Augusto Féliz Arbona, informó que el programa tiene como meta distribuir 15 millones de raciones de almuerzos y cenas navideñas, así como un millón y medio de raciones crudas con productos propios de la temporada.

Asimismo, anunció la preparación de un millón y medio de kits alimenticios para entregar a igual cantidad de personas, además de rifas de electrodomésticos y enseres del hogar.

El funcionario explicó que se realizarán 63 actividades presidenciales en distintas comunidades, algunas encabezadas por el mandatario y otras por la vicepresidenta, la primera dama y funcionarios del Gobierno. También anunció 20 fiestas navideñas en diferentes puntos del país, especialmente en el Gran Santo Domingo.

ABINADER LLAMA A CELEBRAR EN FAMILIA

Durante el acto, Abinader expresó que la Brisita Navideña busca llevar alegría, solidaridad y asistencia a los hogares dominicanos, especialmente a los sectores más vulnerables.

El gobernante llamó a celebrar las festividades en unión familiar, agradecer a Dios por la salud y fortalecer la colaboración entre el Gobierno, las iglesias y las organizaciones sociales.

DESTACAN EXPANSIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

Féliz Arbona destacó que los servicios alimentarios estatales pasaron de distribuir 20,000 raciones cocidas en agosto de 2020 a entre 110,000 y 120,000 diariamente, según indicó, con el mismo presupuesto.

Por su parte, el sacerdote Rogelio Cruz agradeció al presidente por el respaldo a las iniciativas sociales y pidió extender estos programas a todas las comunidades del territorio nacional.

En el lanzamiento participaron legisladores, autoridades municipales y funcionarios de distintas instituciones gubernamentales.

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