HAITI: Líder pandillero desafía; exhibe armas en medio tensión

Líder de la pandilla 400 Mawozo aparece este viernes en vídeos realizando un ritual con ron junto a otros hombres de su grupo.

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PUERTO PRÍNCIPE, 23 de octubçre 2026– Wilson Joseph, conocido como «Lanmò San Jou» y señalado como presunto líder de la organización criminal 400 Mawozo, aparece en un video realizando un aparente ritual con ron junto a hombres armados, en medio de la creciente tensión en Haití por el secuestro de cuatro militares salvadoreños y el despliegue de operaciones para localizarlos.

La grabación, difundida en redes sociales, muestra presuntamente a Joseph junto a integrantes de la banda Unité Bawon Laplèn (UBP), en la azotea de una edificación sosteniendo una botella de ron y rociando la bebida sobre los presentes y sus armas de fuego. Hasta el momento, no se ha confirmado de manera independiente el propósito del acto.

LANZA MENSAJE DESAFIANTE

Los audiovisuales fueron difundidos mientras las fuerzas haitianas e internacionales intensifican las operaciones de búsqueda de los cuatro militares desaparecidos desde el domingo 18 de octubre, tras un ataque contra el vehículo en el que se desplazaban por Croix-des-Bouquets.

El investigador especializado en armamento y conflictos War Noir, quien compartió las imágenes, destacó la presencia de un fusil estadounidense con características similares a las del Colt R80 «Monitor», un modelo poco común.

En otros videos, el hombre señalado como líder de 400 Mawozo aparece presuntamente exhibiendo grandes cantidades de municiones y enviando un mensaje desafiante al presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Según el texto que acompaña la publicación, Joseph afirma que no piensa huir y que está dispuesto a combatir. Estas declaraciones no han sido verificadas de manera independiente.

AUMENTA LA PRESIÓN POR LOS MILITARES SECUESTRADOS

El miércoles 21 de octubre, Bukele anunció una operación de búsqueda y exigió que los cuatro militares fueran liberados con vida y sin lesiones. También advirtió que las acciones militares aumentarían de intensidad si no se cumplía su demanda.

Al día siguiente, jueves 22, militares salvadoreños llegaron a Puerto Príncipe para reforzar las labores de búsqueda y seguridad, informó la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF).

Según The Associated Press, El Salvador envió inicialmente a 100 integrantes de fuerzas especiales y preveía trasladar otros 100. Los desaparecidos pertenecen al personal de aviación salvadoreño que apoya la misión internacional en Haití, incluidas las evacuaciones médicas.

CRECE LA TENSIÓN

Mientras crece la tensión por el paradero de los militares, la Policía Nacional de Haití y las fuerzas internacionales mantienen operaciones contra posiciones de 400 Mawozo en Butte Boyer y Cité Doudoune.

La GSF recomendó a los residentes de Santo y comunidades cercanas mantenerse alejados de las zonas intervenidas, en medio de los esfuerzos para localizar a los desaparecidos y contener la actividad de los grupos armados.

an/am