La verdadera innovación educativa no está en las plataformas digitales

Por MELVYN DAVID QUIÑONES ROJAS

En este artículo comparto una reflexión sobre la importancia de que la transformación digital de las universidades vaya más allá de la incorporación de plataformas y herramientas tecnológicas, destacando la necesidad de fortalecer las metodologías de enseñanza, la formación docente y el uso pedagógico de la tecnología.

Como docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con más de diez años de experiencia en Informática y Tecnología Educativa, y exdirector del Departamento de Tecnología de esta institución, considero que se trata de un tema de actualidad e interés para la comunidad educativa y la sociedad dominicana, especialmente ante los desafíos que enfrentan nuestras universidades en sus procesos de modernización.

Agradecería la oportunidad de compartir estas reflexiones con los lectores de ese prestigioso medio de comunicación, contribuyendo al debate sobre la calidad de la educación superior y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías.

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