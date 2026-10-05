La verdadera estrategia de Danilo Medina (OPINION)

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Lo que está ocurriendo en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) merece una lectura más profunda. A primera vista, parece una carrera prematura por la candidatura presidencial de 2028.

Pero, observada con mayor detenimiento, puede interpretarse como una estrategia de Danilo Medina para algo todavía más importante: evitar que el PLD pierda definitivamente su espacio y su reconocimiento en el escenario electoral dominicano.

Después de las derrotas de 2020 y 2024, el principal desafío de Danilo ya no parece ser quién será el candidato presidencial. El desafío es mucho más elemental: mantener vivo al partido.

Y ahí está, precisamente, la jugada.

Poner a correr temprano a los aspirantes no necesariamente significa que Danilo esté respaldando a uno en particular. Puede significar todo lo contrario: poner al PLD a caminar, movilizar sus estructuras, activar a su militancia, recuperar dirigentes y volver a colocar las siglas moradas en el debate nacional.

Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito, Luis de León Manfred Mata y posteriormente Gonzalo Castillo entraron al escenario presidencial. Cada aspirante, con sus recorridos, reuniones y estructuras, contribuye -con independencia de sus posibilidades individuales- a mantener al partido políticamente activo.

La incorporación de Gonzalo Castillo adquiere, además, una dimensión particular. Su regreso a la competencia interna no tiene necesariamente que interpretarse como una señal de que Danilo lo está patrocinando.

La jugada puede ser mucho más amplia: activar todos los resortes disponibles para impedir que el PLD vuelva a caer en la inercia. Y entonces aparece la suspensión de la consulta.

La jornada prevista para octubre fue dejada sin efecto por razones logísticas relacionadas con los equipos necesarios para realizar la votación automatizada. Pero políticamente, la suspensión produce otro efecto: evita una definición prematura que podría provocar enfrentamientos internos cuando el partido todavía está en proceso de reconstrucción.

Política de supervivencia

Danilo, en esta lectura, no estaría apadrinando a nadie. Estaría haciendo política de supervivencia. Porque si el PLD no logra recuperar estructura, presencia territorial, militancia y reconocimiento electoral, poco importará quién sea su candidato en 2028.

La prioridad sería llegar a ese año con las siglas vivas, organizadas y capaces de competir. La candidatura puede esperar. La supervivencia del partido, no.

Esa podría ser la verdadera estrategia de Danilo Medina: no escoger todavía al hombre que conduzca al PLD, sino garantizar primero que el PLD llegue con vida al escenario electoral de 2028.

Y, más allá de 2028, que las siglas moradas sigan siendo parte del mapa político dominicano. Más nada.

quezada.alberto218@gamil.com

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