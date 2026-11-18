SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– La Asociación de Golf de la provincia de La Vega (LVGA) se proclamó campeona del XII Torneo Interasociaciones de la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf), celebrado durante el pasado fin de semana en el campo Las Aromas, de Santiago, con el auspicio de Mastercard Banreservas.

La representación vegana logró una contundente victoria al acumular 93.66 puntos, superando a la Asociación de Golf del Distrito Nacional (Asogolf), que ocupó el segundo lugar con 78.83, mientras que la anfitriona Asociación de Golf de Santiago (Sagolf) terminó tercera con 72.33 puntos.

En las últimas tres ediciones, los títulos habían correspondido a Santo Domingo (2023), Santiago (2024) y La Altagracia (2025).

GANADORES EN LAS CATEGORÍAS INDIVIDUALES

En la categoría A, Juan Campusano, de Asogolf, conquistó el primer lugar con una tarjeta de 68 golpes, dos bajo par. César Dumit y Juan Carlos Perelló ocuparon las siguientes posiciones, ambos con rondas de par de campo.

Yoandrys Reyes, de LVGA, dominó la categoría AA con 72 golpes, uno menos que Víctor Espinal, de Sagolf, y dos menos que Smeling Rodríguez, también de La Vega.

En la categoría B, Jong Hak Kim, de Agopromon, se llevó el triunfo mediante desempate por tarjeta frente a Luis Cruz, de PPGA, ambos con 79 golpes. Osvaldo Luis, de Agopromon, terminó tercero.

Melvin Ramos, de LVGA, fue el mejor en la categoría C con 77 golpes, seguido de Pablo Espinal, con 82, y William Núñez, con 84.

En Senior A, Héctor Méndez, de Agopromon, obtuvo el primer puesto con 76 golpes, seguido por Rafael Pérez y Domingo Tavárez, ambos con 78.

Andrés Dilonex, de LVGA, conquistó la Senior B con 80 golpes, superando a Diego Pineda, con 81, y Emilio Vásquez, con 83.

DOMINIO EN LAS CATEGORÍAS FEMENINAS

En Damas A, Cecilia Rosado, de SPGA, se impuso con 39 puntos en formato Stableford. Sara Sabillón, de Asogolf, logró 35, mientras que Scarlin Benítez, de AGLA, terminó con 31.

Gabriela Zapete, de Asogolf, ganó Damas B con 40 puntos, seguida de Karen Cuevas, de SPGA, con 39, y Ekaterina Riasentseva, de AGLA, con 37.

El presidente de Fedogolf, Enrique Valverde, pronunció el discurso central y dio la bienvenida a los participantes. Asimismo, Ivharionex Pérez, ejecutivo de Mastercard Banreservas, destacó los beneficios que ofrecen las tarjetas de crédito de la entidad a los jugadores de golf.

La competencia reunió a representantes de distintas asociaciones del país y reafirmó el impulso del golf dominicano mediante la integración y la sana competencia deportiva.

of-am