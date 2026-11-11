La seguridad europea centró negociación EU-Rusia-Ucrania

EMIRATOS ARABES UNIDOS.- El jefe de la delegación rusa aseguró que hubo entendimientos parciales con EE.UU. y que el sistema vigente desde la Segunda Guerra Mundial ya no funcionó.

El sistema de seguridad europeo fue la cuestión central en las conversaciones trilaterales celebradas en Abu Dabi este 10 y 11 de noviembre, según afirmó el asesor presidencial ruso Vladímir Medinski, quien encabezó la delegación de su país en las negociaciones con Ucrania y Estados Unidos.

De acuerdo con lo declarado en conferencia de prensa, la arquitectura de seguridad del continente ocupó el centro del debate de la segunda jornada y en algunos aspectos se logró un entendimiento.

«Junto con la parte estadounidense, intercambiamos posturas, encontrando algunos puntos en común y en otros no. Sin duda, el debate continuará», señaló.

Medinski aseguró que el conflicto en Ucrania demostró que todo el sistema de seguridad vigente en Europa desde la Segunda Guerra Mundial funcionó «muy mal» y que debió ser tratado en su conjunto. «No basta con poner un simple parche», indicó. «De hecho, todo el organismo está enfermo, y en Ucrania simplemente ha reventado un absceso», añadió.

«El mundo necesita un sistema de seguridad nuevo, moderno y renovado, que sea justo y no vaya en detrimento de ningún país en particular. En eso trabajaremos», afirmó.

«EUROPA ESTÁ ENGAÑANDO COLECTIVAMENTE AL PUEBLO UCRANIANO»

Al mismo tiempo, Medinski confirmó que la parte rusa no se comunicó con los representantes europeos presentes en Abu Dabi, al señalar que Moscú no entendió qué podía discutir con ellos, ya que no recibió «ni una sola iniciativa de paz, ni una sola propuesta de paz concreta de los países europeos».

El funcionario enfatizó que Europa contribuyó a la muerte masiva de civiles al participar en un engaño colectivo al pueblo ucraniano.

«En cuanto a la postura de los dirigentes de varios países europeos, en esencia están engañando colectivamente al pueblo ucraniano. Financian y suministran armamento a una de las partes beligerantes, lo que, en la práctica, contribuye a la muerte masiva de la población civil», afirmó.

Así, declaró que los representantes europeos podrían participar en las negociaciones de paz para Ucrania «en cuanto recapaciten».

LA ARQUITECTURA DE SEGURIDAD QUE SE CONSTRUYÓ SIN RUSIA

Tras la Segunda Guerra Mundial, la seguridad de Europa se construyó en torno a la OTAN y las instituciones euroatlánticas. Para Moscú, ese sistema no fue solo un bloque militar, sino un instrumento que, tras la desintegración de la URSS, comenzó a avanzar hacia sus fronteras. Como declaró el canciller ruso, Serguéi Lavrov, el avance de Occidente hacia el este «puso fin al euroatlantismo como la posibilidad de unir a todos en una plataforma conceptual común».

La alianza fue incorporando sucesivamente a países del antiguo bloque socialista e incluso a antiguas repúblicas soviéticas. En 1999 admitió a Polonia, la República Checa y Hungría. En 2004 a Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y también a Estonia, Letonia y Lituania. Con los años siguió ampliándose: Albania y Croacia ingresaron en 2009, Montenegro en 2017, Macedonia del Norte en 2020, y más recientemente Finlandia en 2023 y Suecia en 2024. Esto significó que la frontera del bloque militar se acercó a las fronteras rusas.

Moscú subrayó en repetidas ocasiones que ese proceso se llevó a cabo contraviniendo las garantías dadas previamente. Lavrov afirmó directamente que Occidente «comenzó a expandirse hacia el este» a pesar de las promesas, y que eso finalmente condujo al conflicto actual.

Ya en 2007, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, denunció en su discurso durante la Conferencia de Seguridad de Múnich que la expansión de la OTAN representó una amenaza para el país y fue en contra de las promesas de la propia alianza.

«¿Qué ha pasado con las promesas hechas por los socios occidentales después de la disolución del Pacto de Varsovia? ¿Dónde están estas promesas ahora? Nadie siquiera se acuerda de ellas», afirmó el mandatario, que recordó a los presentes las declaraciones del entonces secretario general de la OTAN, Manfred Hermann Wörner, pronunciadas el 17 de mayo de 1990 en Bruselas: «El propio hecho de que no estamos dispuestos a ubicar las tropas de la OTAN fuera de la República Federal de Alemania da a la Unión Soviética garantías de seguridad firmes». «¿Dónde están estas garantías?», se preguntó Putin.

Tras ello, Moscú continuó insistiendo en que consideró como una amenaza para su seguridad la infraestructura de la OTAN cerca de sus fronteras, mientras que la Alianza permaneció sorda ante esas advertencias.

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