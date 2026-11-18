POR MERCEDES PERALTA CUEVAS

La convivencia en condominio constituye uno de los desafíos más significativos de la vida urbana contemporánea. No se trata únicamente de compartir espacios físicos, sino también de gestionar intereses, hábitos y derechos que coexisten en un entorno común. En este contexto, la regulación trasciende el mero trámite administrativo y se convierte en una necesidad fundamental.

La regulación constituye, por definición, una respuesta a los conflictos presentes o futuros. No surge de un afán de control, sino de la necesidad de previsión. Un reglamento bien estructurado no tiene como objetivo sancionar, sino prevenir que los desacuerdos escalen hasta derivar en procedimientos judiciales.

Sin embargo, para que la regulación sea efectiva, debe cumplir una condición fundamental: diseñarse de acuerdo con la idiosincrasia del grupo humano al que está destinada. Cada condominio constituye un microcosmos con una composición demográfica, cultural y económica particular. Las normas que resultan adecuadas para un edificio de segundas residencias pueden no ser aplicables a una torre de vivienda social. De igual forma, lo que es esencial para familias con niños pequeños puede resultar irrelevante en un condominio de oficinas. Ignorar estas particularidades equivale a redactar normas ineficaces.

A este aspecto se suma un criterio técnico frecuentemente ignorado: las regulaciones deben considerar el tamaño y la complejidad según su propósito. Administrar 10 unidades no equivale a gestionar 200. Asimismo, un condominio exclusivamente residencial difiere significativamente de uno mixto, que incluye locales comerciales, áreas deportivas, amenidades y un flujo constante de personas externas. A mayor complejidad, se requiere un mayor nivel de detalle normativo en cuanto a horarios, ruidos, mascotas, uso de las instalaciones y tránsito de personal externo.

En esa misma línea, resulta imprescindible exigir una administración profesional, remunerada y sin vinculación con los propietarios cuando existan distintos titulares de derechos. La figura del vecino-administrador, aunque bienintencionada, termina atrapada en conflictos de interés, falta de tiempo y carencia de herramientas legales y contables. La profesionalización garantiza imparcialidad, continuidad y responsabilidad. La gestión del patrimonio común no puede depender del voluntariado.

Finalmente, todo reglamento debe fundamentarse en dos principios que, pese a su carácter esencial, suelen ser los más vulnerados: el respeto al derecho ajeno y el respeto a las áreas comunes. Reconocer que el pasillo, el elevador, el estacionamiento y la azotea no constituyen extensiones del departamento, sino bienes colectivos, marca el inicio de una convivencia saludable.

Regular la vida cotidiana no implica burocratizarla, sino protegerla.

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