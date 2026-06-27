La proyección transnacional del voto del exterior (OPINION)

Hace un tiempo, como dominicano emigrante y observador de la evolución cívica de nuestras comunidades en el extranjero, planteé una interrogante medular sobre si el sufragio transnacional definiría el rumbo presidencial de mi país. Aquella consideración, más que una simple conjetura, constituyó una proyección analítica fundamentada sobre el peso específico de la ciudadanía migrante.

Al analizar los sistemas democráticos contemporáneos, podemos observar el rol que las diásporas han transitado: de la periferia económica al núcleo de las decisiones políticas. Hoy, la tónica de algunos procesos electorales en la región convalida plenamente esa visión. Lo que advertimos como una tendencia inevitable ha encontrado su más reciente y categórica confirmación en los comicios generales recientemente celebrados en la República del Perú.

En un escenario de profunda polarización interna y márgenes de votación extremadamente estrechos entre las principales fuerzas políticas, se evidencia que ha sido precisamente el voto emitido en las sedes del exterior el que hasta este momento actuó como el fiel de la balanza jurídica y política, consolidando los resultados definitivos.

El fenómeno peruano nos deja lecciones impostergables. La ciudadanía transnacional no es un concepto abstracto o simbólico; es una fuerza electoral activa y determinante. Cuando las preferencias locales entran en un empate técnico o en márgenes mínimos de diferencia, el electorado en el extranjero deja de ser un complemento para convertirse en el juez supremo de la contienda.

Esta realidad hoy día compromete aún más a los Estados a robustecer la institucionalidad, la transparencia y la logística de sus órganos electorales en el exterior. Garantizar el ejercicio pleno y pulcro de este derecho es indispensable para salvaguardar la legitimidad de los resultados finales que el escrutinio arroje. Nuestra visión desde entonces sobre el impacto del voto transnacional ha dejado de ser un ejercicio prospectivo para transformarse en una certeza empírica verificada por el curso sabio de la historia reciente.

La diáspora no solo sostiene vínculos afectivos y económicos con su tierra natal, sino que hoy se ha empoderado y posee la capacidad real de modelar el destino político de sus naciones de origen. La gobernabilidad y el futuro democrático de nuestra región se escriben, cada vez más, con tinta transnacional