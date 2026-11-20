En la política suele producirse una ilusión recurrente: creerse que la popularidad equivale al poder.

Cuando una figura alcanza altos niveles de aceptación legislativa, una buena gestión administrativa o una fuerte presencia mediática, inevitablemente nace la idea con respecto a la presidencia.

Pero la historia electoral nos muestra que entre el reconocimiento ciudadano y la conquista efectiva del poder existe una distancia que no siempre se puede recorrer con rapidez.

Analizando el debate sobre las aspiraciones presidenciales dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), se nos permite observar una regularidad que pocas veces se analiza con suficiente profundidad.

Y no se trata simplemente de quién aparece mejor posicionado en las encuestas, sino de comprender cómo han llegado los líderes políticos de ese partido a la Presidencia de la República.

El largo camino al poder

La experiencia muestra que la Presidencia rara vez ha sido conquistada de manera inmediata.

En la mayoría de los casos, los líderes que finalmente llegaron a ser presidente atravesaron previamente un proceso tortuoso y un camino largo de validación ciudadana.

Por ejemplo: Leonel Fernández perdió en la boleta de 1994 acompañando a Juan Bosch como candidato vicepresidencial, antes de convertirse en presidente en 1996. Y ya le habían quitado la posibilidad de ser diputado.

Hipólito Mejía fue candidato vicepresidencial derrotado en 1990, antes de alcanzar la Presidencia en el año 2000. Con anterioridad falló en convertirse en senador.

Danilo Medina fue candidato presidencial en 2000 y perdió frente a Hipólito Mejía. Doce años después lograría llegar al poder. No sin antes decir y acusar de que el “Estado me venció”.

Luis Abinader perdió en las elecciones de 2012 venía de ser candidato a la vicepresidencia y luego a la presidencia en 2016, antes de ganar en 2020. Y de entregar una candidatura a senador.

Las circunstancias fueron diferentes en cada caso, pero existe un elemento común: ninguno llegó directamente desde una posición administrativa o legislativa hacia la Presidencia en su primera gran prueba nacional.

Antes hubo derrotas, experiencia acumulada, procesos de aprendizaje y construcción de legitimidad dentro de sus respectivas organizaciones.

La tradición de PRD-PRM

Cuando analizamos la historia del PRD y posteriormente la del PRM, aparece un patrón aún más interesante.

Porque ni siquiera a Juan Bosch, quien ya venía de un largo batallar desde el exilio, le fue tan fácil.

En el caso de José Francisco Peña Gómez, el síndico histórico, quien durante décadas fue la principal figura política de la oposición dominicana. Su desempeño como síndico de Santo Domingo (1982), estuvo por encima de sus antecesores. Líder máximo del PRD y candidato presidencial. No alcanzó la Presidencia (1990), y en 1994, la razón: el fraude electoral, más escandaloso en la historia republicana. Pasó por todos los procesos post revolución de abril de 1965.

Jacobo Majluta ocupó la Vicepresidencia de la República y llegó incluso a ejercer la Presidencia de manera provisional por 43 días. Después de pasar por distintos puestos, uno de ellos fue perder una convención, que vuelta tan larga y misteriosa para llegar hasta ahí.

Miguel Vargas Maldonado, fue conocido con el mote de “Súper ministro», tuvo estructura, recursos y control partidario durante años, y perdió una convención a la precandidatura presidencial, después de haber pasado por el trauma de la de síndico, miren que camino para completar el recorrido hacia el poder.

La lección parece clara.

Dentro de la tradición PRD-PRM, la popularidad y el reconocimiento público no han sido suficientes por sí solos para producir una candidatura presidencial victoriosa.

El liderazgo necesita atravesar un proceso de legitimación interna antes de alcanzar su punto de madurez nacional.

Popularidad-legitimidad

Aquí aparece una distinción fundamental.

La popularidad mide emociones y simpatías.

Por eso las encuestas reflejan preferencias ciudadanas en un momento determinado. Y es que las candidaturas presidenciales, en cambio, dependen de estructuras territoriales, alianzas internas y externas, liderazgos intermedios, construcción emocional partidaria y capacidad de movilización.

Un dirigente puede ser el más popular ante la opinión pública y, sin embargo, no disponer de la fuerza interna necesaria para conquistar la candidatura de su organización.

La historia ha ofrecido numerosos ejemplos de esa diferencia con encuestas desacreditadas.

David Collado

Es precisamente en este punto donde el caso de David Collado adquiere especial interés.

Nadie puede negar el crecimiento político que ha experimentado durante los últimos años.

Fue diputado, alcalde del Distrito Nacional y actual ministro de Turismo. Ha construido una imagen asociada a la eficiencia administrativa y mantiene niveles importantes de aceptación pública.

Sin embargo, la historia política plantea una interrogante que todavía permanece abierta.

¿Puede un dirigente convertirse en presidente sin haber recorrido previamente el ciclo político que transitó la mayoría de los líderes que llegaron al poder?

Hasta este momento, ninguno lo ha hecho.

Por consiguiente, siguiendo el ciclo, Collado no ha participado en una boleta de vice ni presidencial.

No ha enfrentado una derrota electoral de alcance nacional. Ni se ha visto enfrentado al fuego de los contrarios.

No ha tenido que reconstruir una candidatura después de un revés político.

No ha completado el trayecto que históricamente han recorrido la mayoría de los que han sido presidentes dominicanos contemporáneos.

Su principal reto no parece ser la popularidad.

Su principal reto es demostrar que puede transformar esa popularidad en una mayoría política interna.

Carolina: el patrón histórico

Desde esta perspectiva, la situación de Carolina Mejía adquiere otro significado.

Más allá de simpatías personales o preferencias partidarias, Carolina ya participó en una boleta como candidata vicepresidencial en 2016.

Ha ocupado posiciones de dirección política; actualmente es la Alcaldesa de Santo Domingo; ha competido en campañas nacionales y ha acumulado experiencia dentro de la estructura partidaria.

En términos históricos, su trayectoria guarda mayor similitud con los procesos que recorrieron Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina, Luis Abinader, entre otros, antes de llegar a la Presidencia.

No significa que esté destinada a ganar, sino más bien que encaja con mayor naturalidad dentro del patrón histórico que tradicionalmente ha producido liderazgos presidenciales.

También a ella habrá que verla enfrentarse al ruido opositor.

¿Puede romperse la regularidad?

Naturalmente, la historia no funciona como una ley matemática.

Toda regularidad histórica puede romperse.

El sistema democrático es rico porque produce cambios; hay circunstancias y liderazgos capaces de alterar tendencias que parecían consolidadas.

Sin embargo, las organizaciones políticas también desarrollan culturas internas, mecanismos de selección y patrones de comportamientos que se repiten a lo largo del tiempo y que son difíciles de romper.

Por esa razón, la cuestión central hacia 2028 no consiste únicamente en determinar quién es más popular.

La cuestión de fondo es otra: aquella en la que el PRM esté dispuesto a quebrar un patrón histórico caracterizado por décadas de tradición PRD-PRM en cuanto a sus líderes.

La última estación

La historia de PRD-PRM parece transmitir una enseñanza constante.

La Presidencia de la República no suele ser la primera estación de un político, aunque haya sido el mejor gerente público con una gestión exitosa y buena imagen.

Lo que esta crono-periodización ilustra en el análisis es que la última etapa de un largo proceso de acumulación de esfuerzos políticos, legitimación partidaria y validación nacional no desemboca en la Presidencia.

Quizás por eso el principal desafío de algunos aspirantes no sea aumentar su popularidad.

Parece ser que sería demostrar que han agotado el tiempo político que históricamente se ha hecho necesario para llegar al final de un largo recorrido…

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