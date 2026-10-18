La PN arresta a 287 personas y ocupa drogas, dinero y armas

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SANTO DOMINGO.- La Policía arrestó a 287 personas supuestamente vinculadas al narcotráfico y contrabando de armas.

La operación incluyó 115 allanamientos en los que fueron ocupadas 39 armas de fuego, 421 cápsulas de distintos calibres y 99 armas blancas.

También 145 celulares, siete tabletas, 18 radios de comunicación, tres cargadores para estos equipos y 121,190 pesos.

Asimismo, fueron decomisadas 21,568 unidades de cigarrillos introducidos al país de contrabando, 1,509 bebidas alcohólicas adulteradas y 110 máquinas tragamonedas.

En los operativos participaron agentes de la Dirección Central de Inteligencia (DINTEL) que intervinieron 128 puntos de venta de narcóticos, en los que se ocuparon 2,970 porciones de drogas.

jt-am