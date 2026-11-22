Con mayores ímpetus que cuando se inició la segunda Revolución Industrial (1840- 1914), con el advenimiento de la electricidad, motor de gasolina, teléfono, automóvil, bombilla y manufactura del acero, la era de la Inteligencia Artificial (IA) conlleva un cambio radical en la economía mundial, modo de vivir y de relacionarse del género humano.

Datos y algoritmos almacenados en geografía abstracta e infinita inciden hoy en todo el quehacer individual, familiar, corporativo o colectivo en un corrido hacia la modernidad, cuya velocidad con referencia al siglo pasado podría compararse en año luz, con resultados que llegan a desbordar a la propia inteligencia humana.

El uso de la IA supone avances inmensos en la medicina, productividad alimentaria, ingeniería, industria, educación, medio ambiente, exploración del espacio, entre otros muchos beneficios, pero también acentúa riesgos de más guerra convencionales o incluso nucleares, degradación del individuo, la familia, del entono político y cultural como se conoce hoy.

No mucho se ha dicho sobre el riesgo que en términos económicos representan compañías de Inteligencia Artificial para las economías en desarrollo e incluso de naciones desarrolladas, especialmente en el oligopolio que han implantado en la captación de financiamiento global vedado hoy a gobierno y sectores productivos.

Esas empresas tecnológicas concentran en 2026 más de tres billones de dólares en deudas vinculadas al ecosistema de IA y préstamos por unos US$ 850,000 millones captados en fondos de pensiones y otros mercados de capitales en todo el mundo, lo que provoca un encarecimiento de la deuda soberana y privada.

Paula Subacchi, profesora titular de la catedra de Deuda Soberana y Finanzas, en universidades de Francia y Reino Unido, afirma que las grandes empresas tecnológicas se endeudan como si no hubiera un mañana, tanto en los mercados públicos como a través del crédito privado, que antes suplían con flujo de caja y capital propio.

Cita que Amazon, Alphabet, Meta y Oracle captaron créditos por 108,000 millones de dólares tan solo en el primer semestre de este año, por lo que se prevé que sus emisiones alcancen US$250,000 millones a final de año. Una de esas empresas emitió un bono con duración de cien años, clara señal de que las tecnológicas invadieron los mercados de capitales.

Un informe de JP Morgan señala que inversionistas trasladan capitales desde la IA hacia otros sectores a causa del período de turbulencia sufrido por empresas vinculadas a la tecnología que han provocado caídas superiores a las sufridas por el mercado general, pero aun así ese sector mantiene control sobre los mercados de crédito.

Los die principales CEO de empresas IA poseen en conjunto más dinero que el PIB de América Latina, con excepción de México y Brasil, región que sufre encarecimiento de su deuda a causa de la tesorería que ejercen en los mercados bursátiles.

Esas diez personas, incluidos Elon Musk (US$869,000 millones), Jeff Bezos (US$361,00MM) y Michael Dell (US$272,00MM), poseen tres veces más dinero que lo que se necesita para sacar de la pobreza extrema que padecen 811 millones de seres humanos. El estallido de esa burbuja seria como el de una ojiva nuclear.

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