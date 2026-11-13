La oportunidad demócrata y el futuro de EE.UU. (OPINION)

Por JOSE ALVAREZ VALLEJO

Esta es la oportunidad de los demócratas para demostrar que realmente quieren ganar las elecciones presidenciales de 2028. Pero no basta con oponerse a Trump: necesitan presentar una agenda seria para corregir errores, revertir decisiones perjudiciales y recuperar la confianza de los estadounidenses.

Mi primera recomendación es impulsar una reforma migratoria que ponga orden en el sistema, defender el Obamacare y Medicare, utilizar los mecanismos legislativos, incluido el filibusterismo cuando corresponda, para frenar medidas perjudiciales, revisar los gastos extravagantes del Gobierno, exigir responsabilidades por la guerra con Irán e investigar con independencia cualquier posible corrupción que involucre a Trump o a su familia, así como esclarecer el caso Epstein.

PRINCIPIOS Y VALORES

Pero hay algo más que no podemos ignorar: Estados Unidos también necesita recuperar principios y valores. La defensa de la familia, la libertad religiosa, el derecho de los padres a participar en la educación de sus hijos y el respeto por la vida deben formar parte de cualquier proyecto nacional. No podemos permitir que las disputas ideológicas, incluida la ideología de género, se conviertan en instrumentos para dividir a la sociedad o desconocer las convicciones de millones de ciudadanos. Tampoco podemos combatir unos excesos imponiendo otros.

También será necesario reconstruir las relaciones internacionales. Estados Unidos no puede darse el lujo de perder la confianza de sus aliados ni deteriorar innecesariamente sus relaciones con otras naciones. Hay que recuperar los canales diplomáticos, fortalecer las alianzas, restablecer la cooperación y demostrar que el liderazgo estadounidense puede ejercerse mediante el respeto, la negociación y la diplomacia, sin renunciar a la defensa de sus intereses.

Hay que corregir los daños que consideremos ocasionados por la administración Trump, pero con leyes, instituciones y responsabilidad, no mediante venganza política.

LOS RIESGOS DE UNA CONFRONTACIÓN TOTAL

Y aquí viene mi mayor preocupación: acorralar permanentemente a un presidente que todavía dispone de enormes facultades militares, incluido el acceso al arsenal nuclear, puede elevar peligrosamente las tensiones. También debemos establecer controles frente a los riesgos de una inteligencia artificial sin regulación adecuada y de tecnologías capaces de comprometer nuestra seguridad.

Un impeachment tampoco es una salida sencilla: requiere dos tercios de los senadores presentes para condenar y destituir al presidente; con los 100 senadores presentes serían 67 votos. Además, nadie puede garantizar que un eventual sucesor sea mejor.

¡Cuidado! Esto es un arma de doble filo. Sin acuerdos, el Congreso puede paralizarse, la economía deteriorarse y la nación entrar en una crisis de consecuencias impredecibles. Negociar con Trump será difícil, especialmente frente a las agendas MAGA, pero hacerlo puede ser necesario por el bien del país.

QUIÉN DEFIENDE REALMENTE AL PAÍS

Los estadounidenses no debemos convertirnos en rehenes de los partidos. Necesitamos recuperar el equilibrio de poderes, proteger nuestras libertades, nuestros principios y nuestros valores, y demostrar que todavía somos capaces de gobernar pensando en el futuro de la nación.

Y al final, los estadounidenses tendrán la última palabra. Se verá qué partido está verdaderamente defendiendo al país: el que presenta soluciones, construye acuerdos y trabaja para corregir los problemas, o el que se limita a bloquear, vetar y alimentar la confrontación política.

Porque derrotar políticamente a un presidente no significa necesariamente salvar un país. Y tampoco basta con oponerse a un Gobierno: hay que demostrar que se puede hacer algo mejor.

Estados Unidos necesita menos guerras políticas y más soluciones. Menos intereses partidistas y más responsabilidad nacional.

¡Cuidado! Podemos ganar una batalla política y terminar perdiendo el futuro de la nación.

jt-am