La ONU enviará 10.000 bolsas para cadáveres a Venezuela

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CARACAS 29 Jun.- La ONU ha anunciado un acuerdo con las autoridades de Venezuela para la adquisición de 10.000 bolsas mortuorias para responder a las necesidades tras el doble terremoto de la semana pasada que según el último balance oficial ha costado la vida a más de 1.700 personas.

El coordinado humanitario en Caracas, Gianluca Rampolla, ha destacado que por el momento no hay una cifra confirmada de desaparecidos, pero la ONU y las autoridades venezolanas han acordado adquirir 10.000 bolsas para cadáveres ante la posibilidad de que el balance de muertos continúe aumentando, ha informado la propia ONU.

La última cifra oficial sitúa en 1.719 los muertos, más de 5.000 los heridos y unas 12.000 personas desplazadas. Unas 2.500 estructuras han resultado afectadas, muchas de ellas completamente hundidas, ha recordado Rampolla en rueda de prensa.

Aunque las operaciones de búsqueda y rescate suelen concentrarse en las primeras 72 horas, los equipos han decidido prolongarlas porque aún reciben indicios de personas atrapadas y siguen localizando sobrevivientes, ha relatado.

«Seguimos operando en un entorno de alto riesgo», ha destacado Rampolla antes de recordar que desde los dos terremotos iniciales se han registrado unos 500 temblores posteriores, incluido uno de magnitud 5,2 en la madrugada del lunes, mientras una tormenta tropical amenaza con provocar fuertes lluvias a las zonas afectadas. En este sentido, Caracas ha confirmado más de 600 «eventos sísmicos» y un número mayor de réplicas.

La ONU está preparando tres centros de atención en La Guaira para las familias que han perdido sus hogares. Allí se ofrecerá atención médica, alimentos, agua, saneamiento, protección y apoyo psicosocial.

La responsable de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en Venezuela, Vanessa May, ha explicado que muchas personas han perdido toda sensación de estabilidad. «Pasar de tener una casa, de tener un hogar, a estar en un refugio o en un alojamiento temporal no va a ser fácil», ha apuntado.

Por eso el acompañamiento emocional es tan necesario como la comida, el agua o la atención sanitaria. «Hay personas que necesitan un abrazo», ha relatado. Muchas familias esperan noticias de sus seres queridos y otras ya saben que siguen bajo los escombros.

Cuando terminen las búsquedas, la ONU y sus socios harán evaluaciones rápidas para precisar las necesidades, incluidas las de personas mayores y con discapacidad. La siguiente etapa incluirá la retirada de escombros y la recuperación temprana, con atención a los daños en escuelas y hospitales.

May ha señalado que la reconstrucción exigirá trabajar con las autoridades para determinar dónde podrán vivir las familias desplazadas y realizar estudios de suelo antes de cualquier reubicación. «Esto va a tomar tiempo», ha advertido.

of-am