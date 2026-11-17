POR YANET GIRÓN

Hay realidades que duelen, indignan y retratan las heridas más profundas de una sociedad. Los recientes casos de niñas y niños víctimas de abuso, maltrato y violencia, incluso recién nacidos, nos obligan a reflexionar sobre la desprotección de la infancia. Son vidas inocentes que apenas comienzan y que merecen crecer con amor, seguridad y dignidad, no bajo el miedo ni la amenaza de quienes deberían cuidarlas.

Lo más alarmante es que, en ocasiones, el peligro proviene precisamente del entorno donde los menores deberían encontrar protección. Adultos llamados a orientar, cuidar y ofrecer afecto terminan vulnerando la confianza de quienes dependen de ellos. Ningún parentesco, relación de confianza o circunstancia personal puede justificar el maltrato. La indefensión de un niño jamás debe convertirse en una oportunidad para el abuso.

La niñez es una de las etapas más vulnerables de la vida. Una criatura pequeña no siempre comprende lo que sucede ni dispone de las palabras para denunciarlo; un recién nacido ni siquiera puede pedir ayuda. Por eso, protegerla exige atención permanente, responsabilidad familiar y compromiso institucional. Escuchar, observar y actuar ante cualquier señal de peligro puede evitar consecuencias irreparables.

No podemos permitir que la indignación por estos hechos dure únicamente lo que tarda en desaparecer una noticia de los titulares. Detrás de cada caso hay una infancia afectada y una persona que puede cargar durante años con las consecuencias del abuso. Las heridas no siempre se ven: también quedan el miedo, la desconfianza y las marcas emocionales que pueden alterar el desarrollo y la tranquilidad de una víctima.

Las autoridades tienen la responsabilidad de fortalecer la prevención, investigar las denuncias y garantizar la protección de los menores, respetando los procedimientos legales. Las familias, por su parte, deben dejar de minimizar las señales de alerta y comprender que guardar silencio no protege a nadie cuando existe una situación de riesgo. La seguridad de un niño debe estar por encima de cualquier vínculo, reputación o interés particular.

La niñez merece jugar, aprender, reír y descubrir el mundo sin que nadie le arrebate su inocencia antes de tiempo. No podemos aceptar que quienes tienen el deber de protegerla se conviertan en una amenaza para su integridad y su vida. Defender a los niños no es una opción ni un gesto de buena voluntad: es una responsabilidad colectiva. Una sociedad que no protege a sus menores está fallando en uno de sus deberes más importantes: garantizarles un futuro digno y seguro.

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