POR E. MARGARITA EVE

La aprobación en primera lectura de la iniciativa vinculada a la Reforma Integral Déjala Ir plantea una reflexión necesaria: ¿estamos atendiendo las consecuencias sin transformar las causas? La propuesta aún debe completar su proceso legislativo y garantizar su aplicación. Combatir la violencia también exige revisar los patrones culturales que la normalizan y fortalecer la prevención.

En la República Dominicana se registraron 55 feminicidios durante 2025 y otros 22 en los primeros tres meses de 2026, sin embargo, los feminicidios no son la única expresión de esta problemática. Se suman la misoginia, la intolerancia al rechazo, las violaciones sexuales y la manipulación psicológica de niñas y jóvenes vulnerables para inducirlas a aceptar situaciones de abuso y explotación sexual. El problema ha hecho metástasis en la sociedad.

En mis artículos publicados en AlMomento.net, Epstein: poder, silencio y fractura y Escuela Nacional de Igualdad Magaly Pineda: educación y justicia real, he abordado el abuso de poder y los silencios que favorecen la impunidad. El caso Epstein, ocurrido en Estados Unidos, evidenció cómo las conexiones y los intermediarios pudieron facilitar la explotación sexual de menores.

En la República Dominicana, sin establecer equivalencias con ese caso, es necesario investigar cualquier posible complicidad, encubrimiento o fomento de prácticas que faciliten los abusos. También deben esclarecerse los mecanismos que puedan obstaculizar las investigaciones o proteger a los responsables. El poder y las influencias no deben convertirse en un escudo frente a la justicia.

Esta problemática también alcanza nuestras escuelas. En 2022-2023 se reportaron 399 casos de acoso y abuso sexual escolar; al año siguiente, 32 docentes fueron objeto de medidas por denuncias similares. Que estas conductas lleguen a las aulas compromete la seguridad de nuestros niños.

Preocupa que niñas de nueve o diez años reciban amenazas e insultos por rechazar propuestas de noviazgo. Estas conductas no deben minimizarse ni normalizarse los noviazgos infantiles. Los niños deben vivir cada etapa de su desarrollo y aprender desde temprano que el rechazo debe respetarse y nadie puede imponer sus sentimientos o deseos sobre otra persona.

Hace unos meses, en un parque, un niño de unos cuatro años me preguntó: «¿Y tú de quién eres?». Respondí: «De nadie». Luego me preguntó si quería ser su novia. Aquella escena inocente me hizo reflexionar sobre las ideas de posesión que transmitimos desde la infancia. No se trata de atribuir intenciones adultas a un niño, sino de reconocer la importancia de enseñar que el afecto no es dominio.

La vulnerabilidad tampoco desaparece fuera de los centros educativos. El 30 de octubre de 2026, la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana alertó sobre viajeros drogados, robados o agredidos sexualmente, en situaciones vinculadas a aplicaciones de citas, bares, discotecas, viviendas privadas y alojamientos.

Estas manifestaciones también guardan relación con una cultura que cosifica a la mujer, reduciéndola a un objeto de exhibición, posesión o satisfacción. Expresiones como «tengo un maquinón» reflejan esa mentalidad, que también se evidencia al normalizar la compra de mujeres y establecer relaciones, incluso matrimonios o uniones libres, donde el interés económico y las apariencias se imponen.

Esta cultura influye incluso en la manera de valorar la apariencia femenina. Mientras algunas mujeres realizan cambios físicos por autoestima y satisfacción personal, otras pueden sentirse condicionadas a hacerlo para incrementar su valor en el mercado de las relaciones.

La mentalidad de dominio alcanza su expresión más peligrosa cuando se traslada a las relaciones de pareja. Algunos agresores creen tener derechos sobre una mujer porque la conquistaron, la mantuvieron o establecieron una relación con ella. Cuando decide marcharse, interpretan su autonomía como una pérdida de control y pueden reaccionar con amenazas, persecución o violencia extrema. Ninguna relación concede derechos de propiedad sobre otra persona.

Combatir esta realidad exige algo más que sancionar a los responsables. Requiere transformar los patrones culturales que justifican la posesión, alimentan la misoginia y desvalorizan la voluntad femenina. La educación, la prevención y la aplicación de la justicia deben avanzar juntas para que el respeto a la dignidad y la autonomía de la mujer deje de ser un discurso y se convierta en una práctica social.

emargaritaeve@gmail.com

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